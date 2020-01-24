旅業喊「憤怒」 稱500旅社恐結業 指政府支援少賣樓捱不過 料3000人失業

香港華商旅遊協會主席謝淦廷表示，入境團去年中已受社會事件影響，他經營的國聯假期有限公司以往主力做東南亞入境團，有40多名員工，去年底已減至22人，去年11月起更要出售兩個單位及一個車位套現逾千萬元供公司營運，若保就業計劃只維持至11月底，預計只能保留5名員工；又稱每月經營成本逾10萬元，預期捱至明年2月要思考是否結業，「現在不是渡過難關，而是鬼門關！」

旅業議會：補貼每間旅社獲2萬 支援嚴重不足

據旅發局數據，今年首7個月訪港人次約353.7萬，按年跌91.2%。旅遊業議會主席黃進達表示，本港逾1700間旅行社，近六成屬5人以下小型旅行社，第三輪防疫抗疫基金補貼每名員工5000元，即每間旅行社獲2萬餘元，支援力度嚴重不足；若按現時支援額度，相信會有大規模倒閉潮和裁員潮，今年已有70多間旅行社結業，導致約400人失業。

香港旅行社解困大聯盟上周五、六以電話訪問206間會員旅行社，74%認為第三輪防疫抗疫基金資助只能幫助維持一個月或以下，若政府無增加支援，34%受訪旅行社稱會考慮結業，另有約三成稱會削減人手。大聯盟發言人姚柏良以現有旅行社數目推算，料今年底約500間旅行社將倒閉，導致約3000人失業，他批評第三輪基金「離地」，對業界支援微不足道；又稱政府一直所說的「旅遊氣泡」屬「旅遊泡沫」。

業界代表促放寬限聚 啟本地遊

旅遊界議員姚思榮表示，旅遊業是本港四大經濟支柱之一，有1.7萬名全職及近萬名兼職從業員，自1月底爆疫，業界已陷零收入近8個月，並估計今年底或明年第一季亦難以復蘇，「若爆發第四波疫情，政府是否仍要攬住8000億元（儲備）不肯拿出來？」他促政府盡早向中央政府提出推健康碼。

香港旅行社東主協會與多名業界代表今約見食物及衛生局長陳肇始，要求限聚令由4人放寬至20人，讓旅行社重啟「綠色生活本地遊」，並促政府在各出入境口岸和機場出入境關口設15分鐘快速檢測中心。

旅署：首8月結業較去年少

旅遊事務署回覆，今年1月至8月，因牌照到期而無申請續期或被撤銷牌照的旅行代理商共58間，數目少於去年同期；又說旅遊業為疫情下受到最嚴重打擊的行業之一，在擬訂防疫抗疫基金中為旅遊業界提供資助時，一直密切聽取業界意見，第三輪措施將資助額與員工數目直接掛鈎，以適切照顧業界需要，而旅遊業亦在其他跨行業措施下得到財政支援及收費減免。

明報記者

（疫情第三波）