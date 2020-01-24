旅業喊「憤怒」 稱500旅社恐結業 指政府支援少賣樓捱不過 料3000人失業

【明報專訊】政府上周推出第三輪防疫抗疫基金，10多名旅遊業界代表昨高喊「旅遊界憤怒了！我們被迫結業！」有主打東南亞入境團旅行社負責人稱去年底已出售兩個單位及一個車位，套現逾千萬元，並縮減一半人手，以現有政府支援，旅行社明年初要考慮結業。業界推算若保就業計劃僅維持至今年11月，年底或有500間旅行社結業，約3000名從業員失業。
香港華商旅遊協會主席謝淦廷表示，入境團去年中已受社會事件影響，他經營的國聯假期有限公司以往主力做東南亞入境團，有40多名員工，去年底已減至22人，去年11月起更要出售兩個單位及一個車位套現逾千萬元供公司營運，若保就業計劃只維持至11月底，預計只能保留5名員工；又稱每月經營成本逾10萬元，預期捱至明年2月要思考是否結業，「現在不是渡過難關，而是鬼門關！」
旅業議會：補貼每間旅社獲2萬 支援嚴重不足
據旅發局數據，今年首7個月訪港人次約353.7萬，按年跌91.2%。旅遊業議會主席黃進達表示，本港逾1700間旅行社，近六成屬5人以下小型旅行社，第三輪防疫抗疫基金補貼每名員工5000元，即每間旅行社獲2萬餘元，支援力度嚴重不足；若按現時支援額度，相信會有大規模倒閉潮和裁員潮，今年已有70多間旅行社結業，導致約400人失業。
香港旅行社解困大聯盟上周五、六以電話訪問206間會員旅行社，74%認為第三輪防疫抗疫基金資助只能幫助維持一個月或以下，若政府無增加支援，34%受訪旅行社稱會考慮結業，另有約三成稱會削減人手。大聯盟發言人姚柏良以現有旅行社數目推算，料今年底約500間旅行社將倒閉，導致約3000人失業，他批評第三輪基金「離地」，對業界支援微不足道；又稱政府一直所說的「旅遊氣泡」屬「旅遊泡沫」。
業界代表促放寬限聚 啟本地遊
旅遊界議員姚思榮表示，旅遊業是本港四大經濟支柱之一，有1.7萬名全職及近萬名兼職從業員，自1月底爆疫，業界已陷零收入近8個月，並估計今年底或明年第一季亦難以復蘇，「若爆發第四波疫情，政府是否仍要攬住8000億元（儲備）不肯拿出來？」他促政府盡早向中央政府提出推健康碼。
香港旅行社東主協會與多名業界代表今約見食物及衛生局長陳肇始，要求限聚令由4人放寬至20人，讓旅行社重啟「綠色生活本地遊」，並促政府在各出入境口岸和機場出入境關口設15分鐘快速檢測中心。
旅署：首8月結業較去年少
旅遊事務署回覆，今年1月至8月，因牌照到期而無申請續期或被撤銷牌照的旅行代理商共58間，數目少於去年同期；又說旅遊業為疫情下受到最嚴重打擊的行業之一，在擬訂防疫抗疫基金中為旅遊業界提供資助時，一直密切聽取業界意見，第三輪措施將資助額與員工數目直接掛鈎，以適切照顧業界需要，而旅遊業亦在其他跨行業措施下得到財政支援及收費減免。