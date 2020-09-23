收入減保費飈 的士業籲打擊包攬訴訟

車行：無意外仍加逾兩倍保費

的士車主黃先生說，其車行有約90輛的士，其中一輛17年車齡的士去年發生意外，加保費後收約2.3萬元；今年在未有發生意外下保費卻加逾兩倍，至逾7.6萬元。他指現時車行有6至7輛的士因保費太貴暫未續保，未來仍有的士保險陸續到期，未知會否同樣需停駛。

香港的士小巴商總會理事長周國強說，的士保險費愈來愈貴非一朝一夕，認為是包攬訴訟猖獗，令賠償費飈升，保險公司蝕錢，從而轉介費用至保費，指保險公司「輸咗錢要業界埋單」。

航運交通界立法會議員易志明說，在昂貴保費下，車主會加車租，令本來收入微薄的的士司機百上加斤，更令數以千計車輛因無保險而不能再用。他期望政府考慮資助安裝防撞系統，減少意外發生，有望令保費下調，又盼政府大力打擊包攬訴訟。保險業監管局回應稱，一直與保險業及的士業界保持緊密溝通並商討對策，希望從風險源頭入手，減低的士意外率，降低整體保險賠償額。

（疫情第三波）