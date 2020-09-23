港聞

港聞二

染疫童入屯院兒科 10病童檢疫

【明報專訊】本港昨新增8宗新冠病毒確診，包括5宗輸入和3宗與之前個案相關的個案，其中一名昨確診的外傭，其僱主家的4歲男童前晚到屯門醫院求醫後初步確診，男童上周在該院兒科病房逗留兩小時，10名病童要檢疫。昨日確診中有5宗屬輸入個案，特首林鄭月娥表示會檢視高危地區名單。

男童外傭亦確診

屯門醫院公布一名4歲男童初步確診，他前日（21日）深夜因出現呼吸道感染徵狀，到屯門醫院急症室求診，轉送兒科隔離病房，病毒檢測呈陽性。發言人稱男童本身有長期病，需定時接受治療，最近一次在9月18日上午，他在該院兒科病房逗留近兩小時，當日10名同房病童需檢疫；一名負責清潔病人洗手間的運作助理沒戴全面罩，亦要檢疫。

據了解，昨日確診的一名30歲外傭（第5041宗）是該男童的外傭。消息稱，男童於9月20日病發，9月18日入院接受日間治療時屬傳染期；他前晚入院時，家人向醫院申報其外傭初步確診，故院方安排男童入隔離病房。

連同男童家的30歲外傭，昨有兩名外傭確診，30歲外傭住屯門海麗花園1座，23歲外傭（第5043宗）住紅磡福年新樓A座，二人都與之前的個案相關，但她們的住址此前沒其他確診，衛生署未有回應二人是否早前確診外傭的密切接觸者。昨另一宗相關個案是一名14歲少女（第5042宗）。

5輸入個案全來自印度

林鄭：檢視高危區名單

昨日5宗輸入個案全部由印度抵港，其中4人乘搭印度航空AI310航班於9月11日抵港，該航班9月18日抵港的客機上有6人確診，日前已被暫時停飛。

林鄭月娥昨出席行會前表示，冀防輸入的措施滴水不漏，正檢視是否需增加高風險地區名單，又稱現時抵港航班有「熔斷機制」，若同一班機有5人確診，或連續兩班同一航空公司從同一地點抵港的客機有3人或以上確診，航班會被暫時禁止來港14日。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌在港台節目說，英國、法國和西班牙等歐洲國家開始爆發新一波疫情，加上當地天氣開始轉涼，擔心當地疫情會很嚴峻，本港應檢視各地疫情發展，定時更新高風險國家或地區的列表。

（疫情第三波）

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