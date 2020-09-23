港聞

港聞二

中秋續限聚4人 飲食業料少1.5億生意

【明報專訊】新一輪社交距離措施周四（24日）深夜到期，特首林鄭月娥昨日宣布將措施延長7日，10月1日、即中秋節前不會放寬4人限聚令和食肆限制等。有餐飲業界預計，中秋節酒樓生意較往年跌四成，預計中秋正日全港食肆生意額將較以往跌1.5億至約2.5億元。

林鄭：開始復課 不能鬆懈

林太昨出席行政會議前表示，過去一周本港有67宗確診，三分之二是輸入個案，「某程度上是扭轉了自7月初開始第三波疫情以本地個案為主的趨勢」。她又說，過去一周23宗本地個案中，有7宗源頭不明，顯示第三波疫情持續緩和，但社區仍有隱形傳播鏈，且今日（23日）起學校分階段復課，仍不能鬆懈。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌在港台《千禧年代》表示，第三波疫情已近「水尾」，本地個案正下跌，但源頭不明個案比例有時較高，令人擔心，本港疫情仍存變數。他認為6月措施「放得太鬆」，港府今次較謹慎慢慢放寬措施，他估計因限聚令，下周難有中秋、國慶大型慶祝活動，如舉行儀式要隔開坐和限制入場人數減低風險。

酒樓：做到去年四成都偷笑

食客：不能一圍吃無咁好

香港餐飲聯業協會會長黃家和說，中秋節是重要節日，但政府未有放寬食肆每枱4人等限制，估計中秋節正日全港食肆生意額會由以往的4億元跌至約2.5億元。他說，中式酒樓中秋生意受影響較大，以往這個時間訂位已八成滿，今年暫只有兩三成，估計酒樓中秋生意會較往年跌四成，但每枱限4人，食客逗留時間減，相信可做多一輪枱。至於中小型食肆，黃認為今年中秋及國慶連續4日假期，相信市民會外出用膳，估計中小型食肆在中秋及國慶假期的生意額約有往年的七至八成。

紅磡有酒樓負責人表示，今年中秋市道很差，去年同期已訂滿，今年至今仍未有街坊預訂，「做到（去年生意的）四成都偷笑」。另一間在黃埔的酒樓「逸逸居」開業6日，昨晚7時僅約一成枱有客，來查詢中秋套餐的食客羅小姐，因一家有6人要分兩圍，認為吃中餐不能坐在一圍「感覺無咁好」。

另外，迪士尼樂園昨宣布周五重開，會限制入場人數，初期每周營運5日，周二和周四暫停開放，現場表演只限戶外場地，「奇妙處處通」會員昨起可網上預約入場，其他遊客今日中午起可預約。

（疫情第三波）

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