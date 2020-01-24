港聞

港聞二

保就業二期獲3.4億 兩超市回饋1.8億 惠康數招涉1.2億 百佳派4000萬元現金券

【明報專訊】政府早前要求兩大超市如申請「保就業」計劃第二期時須提出回饋方案，政府昨日公布兩超市已獲批第二期補貼金額，惠康獲批工資補貼逾1.8億元，百佳獲批逾1.6億元。政府稱惠康和百佳的回饋金額不應少於獲補貼額的50%，分別涉1億及8100萬元。按兩大超市昨日公布回饋細節，惠康將派發8000萬元現金券及餐券、凍結300款貨品價格6個月等，共涉款1.2億元；百佳會派發4000萬元現金券，惟未透露有否回饋方案其他內容。

政府公布惠康和百佳第二期分別獲批工資補貼1.84億元及1.62億元，承諾受薪僱員分別為10,149人及8215人。發言人稱，政府要求兩大超市回饋方案要符合3項原則，包括回饋金額不應少於獲批補貼的50%，並以弱勢社群為主要受惠對象；而回饋弱勢社群的金額比例，亦應不少於基本回饋額的50%。

須主要惠及弱勢

政府要求回饋額不少於補貼一半

發言人續稱，惠康和百佳提出回饋方案分別涉款1億元及8100萬元，佔其獲批補貼額的54%及50%，並承諾今年12月底前完成執行建議；政府感謝兩大超市願遵守第二期計劃下的額外承諾。

兩超市昨公布方案細節，惠康回饋方案涉1.2億元，包括派發200萬張現金券及餐券、凍結300款日常必需品的價格等（見表）。據了解，獲餐券者可到惠康同集團的7-11便利店換取飯盒，現金券則要與社福機構商討派發流程，預計弱勢社群最快下月底收到；另惠康透過其獎賞計劃捐出的500萬元，受惠機構分別是膳心連和伸手助人協會，形式未定；惠康亦會在下周起推廣凍結價格措施，貨品價錢牌上會有辨識。

百佳則透過20間社福機構，下月初起向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人200元現金食物券，預計逾20萬人受惠，涉款4000萬元。按百佳向傳媒發放的現金券範本，現金券有效期為今年12月底，每次消費可用多於一張現金券，即受惠者要在兩個月內使用。本報查詢有否回饋方案其他措施及內容，百佳至截稿前未回覆。

學者：百佳現金券額不足 惠康做法間接

中大商學院高級講師李兆波認為，百佳派發現金券的金額明顯不足，惠康凍結價格的做法間接，市民亦難以衡量價格是否合理，而小店將成最大受害者。他指兩超市的回饋方案亦顯出政府保就業政策存在漏洞，但兩超市須承諾不裁員，在這層面仍是好事。

民主黨消費者政策權益副發言人袁海文認為，兩大超市的回饋額與他們獲得逾億元計補貼相比，仍剩下非常明顯的利潤，形容是非常荒謬。對於有超市承諾半年不加價，袁海文認為政府應主動監察超市有否取巧，如偷步先加價或抬價等。

明報記者

（疫情第三波）

相關字詞﹕現金券 回饋 惠康 百佳 保就業計劃

上 / 下一篇新聞

通識書倡強制送審 新近事不宜討論 課程檢討小組交報告 維持必修必考 縮減課程
通識書倡強制送審 新近事不宜討論 課程檢討小組交報告 維持必修必考 縮減課程
通識IES自擬題目 DSE佔分兩成
通識IES自擬題目 DSE佔分兩成
倡加強價值觀國民教育 學尊重法治愛和平
倡加強價值觀國民教育 學尊重法治愛和平
中文聆聽說話卷提「刪減合併」 否認滅廣東話
中文聆聽說話卷提「刪減合併」 否認滅廣東話
松山府邸為鼠患道歉 稱員工瞞疏忽處理藥
松山府邸為鼠患道歉 稱員工瞞疏忽處理藥
【疫境前行】貿發局主席林建岳：辦國際衛生投資論壇 助港企「走出去」
【疫境前行】貿發局主席林建岳：辦國際衛生投資論壇 助港企「走出去」
【疫境前行】倡廠商轉投內地內銷 推REITs市場吸外企
【疫境前行】倡廠商轉投內地內銷 推REITs市場吸外企
【疫境前行】話你知：雙循環內地未來戰略 內需為主外銷為副
【疫境前行】話你知：雙循環內地未來戰略 內需為主外銷為副
【疫境前行】外國制裁「絕對有影響」 港人「不會等死」
【疫境前行】外國制裁「絕對有影響」 港人「不會等死」
中秋續限聚4人 飲食業料少1.5億生意
中秋續限聚4人 飲食業料少1.5億生意
染疫童入屯院兒科 10病童檢疫
染疫童入屯院兒科 10病童檢疫
收入減保費飈 的士業籲打擊包攬訴訟
收入減保費飈 的士業籲打擊包攬訴訟
旅業喊「憤怒」 稱500旅社恐結業 指政府支援少賣樓捱不過 料3000人失業
旅業喊「憤怒」 稱500旅社恐結業 指政府支援少賣樓捱不過 料3000人失業
非急症醫院探病 醫局料最快10月恢復
非急症醫院探病 醫局料最快10月恢復
少數族裔機場候送檢 乏支援捱餓36小時
少數族裔機場候送檢 乏支援捱餓36小時
辣跑尖山隧道口撞壆翻滾百米 安全帶插靜音扣 司機自炒拋出亡
辣跑尖山隧道口撞壆翻滾百米 安全帶插靜音扣 司機自炒拋出亡
內地流行 淘寶5元有交易 港車品店售類似「延長扣」
內地流行 淘寶5元有交易 港車品店售類似「延長扣」
前日剛過生日 「黃絲傅」曾駕家長車
前日剛過生日 「黃絲傅」曾駕家長車
裁判官反駁區院 黑衣人藏六角匙裁罪成
裁判官反駁區院 黑衣人藏六角匙裁罪成
上訴庭：少年干犯重罪 嚴懲需要遠超更生
上訴庭：少年干犯重罪 嚴懲需要遠超更生
陳彥霖逝世一年 市民知專外悼念
陳彥霖逝世一年 市民知專外悼念
地盤工雪糕筒擲警車囚7月
地盤工雪糕筒擲警車囚7月
假特務狎中四男生候判
假特務狎中四男生候判
林鄭預告再委海外法官 郭榮鏗：頂尖的未必肯來
林鄭預告再委海外法官 郭榮鏗：頂尖的未必肯來
司法人員約談 再有委託律師被促退出12港人案
司法人員約談 再有委託律師被促退出12港人案
科企AI分析疫下輿情：全禁堂食首日 網民最悲最怒
科企AI分析疫下輿情：全禁堂食首日 網民最悲最怒
六旬漢遇溺 3泳客救一命
六旬漢遇溺 3泳客救一命
尊子漫畫
尊子漫畫
業界淒涼 馬逢國哭了 批張建宗 記錯語錄 晚上道歉
業界淒涼 馬逢國哭了 批張建宗 記錯語錄 晚上道歉
沙田賊偷議辦掃把棍 剩低掃把頭
沙田賊偷議辦掃把棍 剩低掃把頭
林琳網上向聯國發言：港人連月生活喺恐襲中
林琳網上向聯國發言：港人連月生活喺恐襲中
綠色校園2.0 為學校裝太陽能板
綠色校園2.0 為學校裝太陽能板
香港民研調查：逾半人唔識行會成員
香港民研調查：逾半人唔識行會成員