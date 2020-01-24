保就業二期獲3.4億 兩超市回饋1.8億 惠康數招涉1.2億 百佳派4000萬元現金券

【明報專訊】政府早前要求兩大超市如申請「保就業」計劃第二期時須提出回饋方案，政府昨日公布兩超市已獲批第二期補貼金額，惠康獲批工資補貼逾1.8億元，百佳獲批逾1.6億元。政府稱惠康和百佳的回饋金額不應少於獲補貼額的50%，分別涉1億及8100萬元。按兩大超市昨日公布回饋細節，惠康將派發8000萬元現金券及餐券、凍結300款貨品價格6個月等，共涉款1.2億元；百佳會派發4000萬元現金券，惟未透露有否回饋方案其他內容。
政府公布惠康和百佳第二期分別獲批工資補貼1.84億元及1.62億元，承諾受薪僱員分別為10,149人及8215人。發言人稱，政府要求兩大超市回饋方案要符合3項原則，包括回饋金額不應少於獲批補貼的50%，並以弱勢社群為主要受惠對象；而回饋弱勢社群的金額比例，亦應不少於基本回饋額的50%。
須主要惠及弱勢
政府要求回饋額不少於補貼一半
發言人續稱，惠康和百佳提出回饋方案分別涉款1億元及8100萬元，佔其獲批補貼額的54%及50%，並承諾今年12月底前完成執行建議；政府感謝兩大超市願遵守第二期計劃下的額外承諾。
兩超市昨公布方案細節，惠康回饋方案涉1.2億元，包括派發200萬張現金券及餐券、凍結300款日常必需品的價格等（見表）。據了解，獲餐券者可到惠康同集團的7-11便利店換取飯盒，現金券則要與社福機構商討派發流程，預計弱勢社群最快下月底收到；另惠康透過其獎賞計劃捐出的500萬元，受惠機構分別是膳心連和伸手助人協會，形式未定；惠康亦會在下周起推廣凍結價格措施，貨品價錢牌上會有辨識。
百佳則透過20間社福機構，下月初起向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人200元現金食物券，預計逾20萬人受惠，涉款4000萬元。按百佳向傳媒發放的現金券範本，現金券有效期為今年12月底，每次消費可用多於一張現金券，即受惠者要在兩個月內使用。本報查詢有否回饋方案其他措施及內容，百佳至截稿前未回覆。
學者：百佳現金券額不足 惠康做法間接
中大商學院高級講師李兆波認為，百佳派發現金券的金額明顯不足，惠康凍結價格的做法間接，市民亦難以衡量價格是否合理，而小店將成最大受害者。他指兩超市的回饋方案亦顯出政府保就業政策存在漏洞，但兩超市須承諾不裁員，在這層面仍是好事。
民主黨消費者政策權益副發言人袁海文認為，兩大超市的回饋額與他們獲得逾億元計補貼相比，仍剩下非常明顯的利潤，形容是非常荒謬。對於有超市承諾半年不加價，袁海文認為政府應主動監察超市有否取巧，如偷步先加價或抬價等。