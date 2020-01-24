保就業二期獲3.4億 兩超市回饋1.8億 惠康數招涉1.2億 百佳派4000萬元現金券

政府公布惠康和百佳第二期分別獲批工資補貼1.84億元及1.62億元，承諾受薪僱員分別為10,149人及8215人。發言人稱，政府要求兩大超市回饋方案要符合3項原則，包括回饋金額不應少於獲批補貼的50%，並以弱勢社群為主要受惠對象；而回饋弱勢社群的金額比例，亦應不少於基本回饋額的50%。

須主要惠及弱勢

政府要求回饋額不少於補貼一半

發言人續稱，惠康和百佳提出回饋方案分別涉款1億元及8100萬元，佔其獲批補貼額的54%及50%，並承諾今年12月底前完成執行建議；政府感謝兩大超市願遵守第二期計劃下的額外承諾。

兩超市昨公布方案細節，惠康回饋方案涉1.2億元，包括派發200萬張現金券及餐券、凍結300款日常必需品的價格等（見表）。據了解，獲餐券者可到惠康同集團的7-11便利店換取飯盒，現金券則要與社福機構商討派發流程，預計弱勢社群最快下月底收到；另惠康透過其獎賞計劃捐出的500萬元，受惠機構分別是膳心連和伸手助人協會，形式未定；惠康亦會在下周起推廣凍結價格措施，貨品價錢牌上會有辨識。

百佳則透過20間社福機構，下月初起向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人200元現金食物券，預計逾20萬人受惠，涉款4000萬元。按百佳向傳媒發放的現金券範本，現金券有效期為今年12月底，每次消費可用多於一張現金券，即受惠者要在兩個月內使用。本報查詢有否回饋方案其他措施及內容，百佳至截稿前未回覆。

學者：百佳現金券額不足 惠康做法間接

中大商學院高級講師李兆波認為，百佳派發現金券的金額明顯不足，惠康凍結價格的做法間接，市民亦難以衡量價格是否合理，而小店將成最大受害者。他指兩超市的回饋方案亦顯出政府保就業政策存在漏洞，但兩超市須承諾不裁員，在這層面仍是好事。

民主黨消費者政策權益副發言人袁海文認為，兩大超市的回饋額與他們獲得逾億元計補貼相比，仍剩下非常明顯的利潤，形容是非常荒謬。對於有超市承諾半年不加價，袁海文認為政府應主動監察超市有否取巧，如偷步先加價或抬價等。

明報記者

（疫情第三波）