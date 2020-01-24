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【疫境前行】倡廠商轉投內地內銷 推REITs市場吸外企

【明報專訊】林建岳去年6月接任貿發局主席時，已表明會集中展開大灣區的合作機會、開拓一帶一路市場等。上任一年多，面對突如其來的新冠病毒疫情及中美關係惡化，他認為以往依賴出口美國的香港廠商，應轉而更多發展內地的內銷市場，在國企於東南亞投資的工業園設廠或生產線，再由本港做結匯市場。他又建議，港府應大力發展房地產投資信託基金（REITs）市場，提供稅務優惠，吸引外國企業來港以REITs形式上市。

東南亞設生產線 港做結匯

國家主席習近平在今年5月舉行的兩會多番強調「雙循環」為中國未來多年的經濟走向，即國內「內循環」為經濟主體，以內部需求為推動中國經濟主力，對外的「國際循環」則作輔助。林建岳指出，本地廠商過去依賴美國市場，但中美角力下已逐步分散投資，但他認為仍需視乎個別行業，衣服、玩具等廠商相對仍需美國市場，但也可嘗試擴大內地市場，「如果要發展市場，是不是應發展內銷市場？」政府統計處數據顯示，內地和美國是本港的主要出口地，以今年首7個月計算，出口內地貨值較去年同期增長2.8%，相反同期出口美國的貨值則減少了23%（圖1）。林認為，以內地逾10億人的購買力，內銷市場將更有潛力。

林建岳又表示，國企或相關公司在東南亞投資的工業園多達40至50個，認為本港廠商可爭取在有關園區投資廠房或生產線，把產品帶入內地市場銷售，並在本港結匯，可達至多贏局面。他舉例，泰國政府大力推動設於東部海岸的東部經濟走廊（Eastern Economic Corridor，EEC），設有多個工業園區，他已為兩間中資機構穿針引線到泰國投資，但要雙方採用本港的專業人士，例如律師、會計師等，又希望泰國可提供稅務優惠等條件，以吸引更多本港廠商加入。

經濟角度港非獨立 大灣區「龍頭」

林建岳多次強調，從經濟角度，香港不是一個獨立城市，而是大灣區的「龍頭」，不少國際投資者認同大灣區具潛力，並希望經香港進入區內，因此在疫情後，他的首要工作是對外宣傳以香港為首的大灣區。

本港的證券市場8月平均每日成交額1352億元，同期新加坡交易所平均為14億新加坡元（約80億港元）。

林建岳說，香港股票市場較新加坡大得多，因此一直沒刻意發展REITs市場，但新加坡政府推免稅政策，吸引外國REITs在當地上市集資。他上任後多次與泰國接觸，稱不少泰國企業有意成立REITs並來港上市，港府應利用香港金融市場能吸引國際投資者的優勢，建立REITs市場。

相關字詞﹕內銷市場 房地產投資信託基金 雙循環 林建岳 疫境前行

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