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【疫境前行】貿發局主席林建岳：辦國際衛生投資論壇 助港企「走出去」

【明報專訊】新冠病毒疫情持續逾半年，戴口罩、消毒雙手及四周環境，已成生活習慣，「防疫」更帶動相關產業在逆市中發展起來。上任一年多的貿發局主席林建岳接受本報專訪稱，疫症令全球衛生意識提高，東南亞多國對本港的醫療、衛生科技產品大感興趣，他希望明年能在港舉辦國際衛生投資論壇，連繫國際科研專家和投資者，讓本港醫療科技業「走出去」，並利用香港金融市場融資，但認為仍需港府與不同國家政府部門洽商，以助業界盡快取得當地認證等。

明報記者 馮樂琳

封關限制中小型廠家 促盡快重開

展覽會是不少商家開拓生意的主要渠道，但據貿發局數據，疫情下全球逾3800個商貿展覽取消或延期，貿發局遂變陣辦網上展覽，讓買賣雙方在網上配對及洽商。林建岳稱，愈來愈多商人以網絡取代傳統面對面見客模式，但不少中小型廠家仍要面對「封關」、檢疫帶來的實際問題，「不可去外地的工廠視察生產，要靠當地員工，但簽支票這類工作是不可靠別人」，希望港府在不影響防疫的前提下盡快重開關口。

網上拉線 東盟市場接觸港科企

林建岳留意到疫情令醫療衛生新科技的行業加快發展，而本港在科研上取得不少成果，多間大學和創科企業也研發不少衛生防疫的相關產品，但不少科學家、教授都不懂市場推廣，故貿發局與港府合作，安排泰國、印尼及馬來西亞3個東盟市場與本港的科技企業接觸，並舉行政府間的網上研討會，與創新及科技局合作推廣本港產品到外地。他說，泰國、馬來西亞、印尼等東南亞國家已表示有意引入本港研發的衛生科研產品。

林建岳補充，因科研產品或涉及認證、安全規格等問題，故需協助本港科研公司物色合適的當地經銷商，同時要港府與當地政府商討，以助公司盡快取得認證等。

融資服務可突出港優勢

摩根大通自1983年於美國三藩市舉行國際醫療論壇，數以百計由初創至市值逾千億美元的生物科技及製藥公司參與，討論醫療行業展望、最新技術、未來投資方向等，同時會介紹公司及產品，吸引同場的投資者。林建岳指出，香港和內地在醫療相關產業，包括藥物疫苗等都有一定成績，他希望參考上述論壇，明年在港舉行國際衛生投資論壇，「很多地方研發了藥物、疫苗，想推介如何做？亦有投資者想投資，如何做？」他認為除推動交易，香港作為金融中心更能在融資上發揮功能，亦是突出香港優勢的重要一步，已展開籌備工作，包括聯絡不同國際學者、醫生等參與，初步反應熱烈，又稱若明年不能舉辦實體論壇，仍會辦網上論壇。他說會爭取中央支持。

3年前研發 港消毒機械人疫境成名

2008年成立的本地公司Time Medical Systems，一直以研發及銷售醫院用的磁力共振儀器為主，3年前開始研發智能消毒機械人，去年推出市場。該公司國際銷售及營銷高級副總裁梁鏡波表示，因人手和資源有限，早期只向內地醫院推銷消毒機械人，至新冠病毒出現，本港機管局主動接觸並採購一批消毒機械人，其後陸續有政府部門採購，該公司遂開始接觸海外及非醫療機構洽商。

梁鏡波表示，接觸過印尼、泰國、新加坡等東南亞代理商，主要是醫療產品代理、物業管理清潔公司等，後者希望「增值」以爭取大型地產商的外判合約。洽談過程中，梁鏡波說有醫院冀該公司協助研發送餐、送藥的機械人，反映市場在疫後對機械人產品有一定需求；該公司亦成立10多人的新隊伍，主力研發及銷售機械人產品。

他說曾與多名醫生討論，認為新冠病毒已改變全球衛生意識，相信大家的消毒習慣會延續下去，而本港的科研產品一般較歐美產品超值，加上地域關係，對東南亞國家有一定吸引力。

■訪問片段

link.mingpao.com/65174.htm

相關字詞﹕國際醫療投資論壇 智能消毒機械人 東南亞 林建岳 疫境前行

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