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松山府邸為鼠患道歉 稱員工瞞疏忽處理藥

【明報專訊】九龍城甲一級私營安老院「松山府邸」派錯藥，令八旬婦昏迷兩個月，且該院被揭有鼠患。本報周日報道事件，松山府邸至昨日承認有員工疏忽處理藥物，並就鼠患表示深感抱歉。老婦的兒子從本報記者轉發信息取得院舍聲明，他批評聲明只是對外的商業公關策略，反問「如果這也算是正式道歉，真的不願置評」。

松山府邸在回應表示，鼠患已困擾院舍近一年，不斷加強清潔並聘請專業滅蟲鼠公司等，過去數月漸見成效，但未能完全杜絕，將更積極解決鼠患，對員工、院友及家屬造成滋擾和不便深感抱歉。

院舍：從沒隱瞞 已警告涉事員工

家屬斥道歉公關策略 促用心服務

至於派錯藥事件，院舍稱該名員工事發後隱瞞個人疏忽處理藥物，令院舍未能即時向事主家人交代，已向該員工發出警告，院舍得悉事件後已即時向社署安老院牌照部呈報，強調沒半點隱瞞，一切如實向社署交代，社署亦已向院舍發警告信，院舍將重新檢視派藥程序及派藥系統並加強員工培訓。就遺失身分證事件，院舍稱已報警處理，案件進入司法程序，故不予評論。

被問到會否接受道歉，婆婆的兒子廖先生昨回應，道歉聲明從本報記者轉發取得，非由松山府邸向他發出，批評院舍等到媒體連日報道壓力下才回應及致歉，只屬商業公關策略，「如果這也算是正式道歉，真的不願置評」。

他說與其收到道歉，更希望對方還他健康的媽媽，稱年邁的媽媽與子女相處時間本已不多，還要經歷這次創傷，希望松山府邸想像調轉身分會有何感受，促院舍重新以愛心服務老人家。他又希望政府增加資源、改善制度和立法保障長者。

相關字詞﹕社署 松山府邸

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