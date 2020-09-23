中文聆聽說話卷提「刪減合併」 否認滅廣東話

去年8月社會掀起削中文說話分卷討論，有人質疑此舉是「消滅廣東話」。報告昨表示，收到許多範本式意見書，稱取消聆聽和說話卷即意味普通話將取代廣東話作為教學語言，她認為此屬「全無憑據的臆測」，「教學語言政策不屬專責小組工作範圍，故不曾在討論之列」，強調聆聽和說話卷存廢，不會改變中國語文科的教學語言。

教協促保留說話卷培養口才思維

教協表示，說話卷培養學生的口才和即時思維，價值難以取代，又稱說話卷本身已包含聆聽成分，如必須在兩卷之間取捨，會建議保留說話卷。

倡研「高級數學科」代M1、M2

至於高中英文及數學科，修改相對較少。有意見要求將「數學延伸部分」（M1、M2）結合為較高階的數學科，小組建議教育局、考評局、課程發展議會，進一步研究長遠以「高級數學科」（名稱待定）取代「數學延伸部分」（M1、M2）的可行性，以配合對數學有濃厚興趣的學生需要。

中學可薦兩人入大學

此外，小組去年6月初步建議的「校長推薦2.0直接錄取計劃」，在昨日報告改名為「學校推薦直接錄取計劃」。小組建議，中學最多推薦兩名在特定範疇如STEM、語文、領袖才能、體育、藝術具特別才華和濃厚興趣的學生入資助大學，以非聯招途徑申請。小組稱，已收到個別大學回覆參加，相信可分階段試行。