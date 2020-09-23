港聞

港聞一

倡加強價值觀國民教育 學尊重法治愛和平

【明報專訊】教育局早前表示要加強學生的價值觀教育，學校課程檢討專責小組昨提交的檢討報告（下稱報告），亦建議優先推行價值觀教育，包括加強生命教育和德育、公民及國民教育，讓學生學習尊重法治及守法觀念，並於高小和初中階段盡早開展生涯規劃教育。專責小組主席陳黃麗娟稱，近兩年社會事件、今年疫情，突顯了國民及公民教育需要加強，價值觀教育會透過生活社會示例教材教授，包括具爭議性的課題，強調小組的理念沒有迴避政治或加重「非政治」的考慮。

報告表示，在公眾諮詢期間，本港發生大規模社會動盪事件，不少年輕人牽涉其中，有些更以激進手法爭取政治訴求；又稱大量虛假新聞經社交媒體和網絡渠道散播，注意到「公眾人士」強烈要求提升學生的資訊素養。報告提到，要回應如何有效加深年輕人對國家認識，以及教導他們尊重不同意見、熱愛和平、尊重法治等觀念。

強調教學生守法分辨資訊重要

加深教師對專業角色認識

小組建議當局更新「德育及公民教育課程架構」，強調守法、公眾和共同利益，以及分辨資訊真確性的重要等，並提供準教師職前教育和在職持續專業發展，加深教師對其專業角色的認識，「包括於價值觀教育方面作為學生的楷模」。小組又建議編製更多「生活事件」示例和教材，處理具爭議性的課題，例如欺凌、青少年懷孕、性別議題、網絡罪行等。

強調小組理念沒迴避政治考慮

陳黃麗娟稱，價值教育貫穿不同學習領域，於課外活動、班主任課滲入，不會設獨立「價值觀教育」學科。至於具爭議課題有否避免加入政治事件，她強調小組理念沒有迴避政治、加重非政治的考慮，小組不是負責課程設計及檢討、決定加減個別議題。

相關字詞﹕學校課程檢討專責小組 守法 法治 反修例運動

上 / 下一篇新聞

通識書倡強制送審 新近事不宜討論 課程檢討小組交報告 維持必修必考 縮減課程
通識書倡強制送審 新近事不宜討論 課程檢討小組交報告 維持必修必考 縮減課程
通識IES自擬題目 DSE佔分兩成
通識IES自擬題目 DSE佔分兩成
中文聆聽說話卷提「刪減合併」 否認滅廣東話
中文聆聽說話卷提「刪減合併」 否認滅廣東話
松山府邸為鼠患道歉 稱員工瞞疏忽處理藥
松山府邸為鼠患道歉 稱員工瞞疏忽處理藥
【疫境前行】貿發局主席林建岳：辦國際衛生投資論壇 助港企「走出去」
【疫境前行】貿發局主席林建岳：辦國際衛生投資論壇 助港企「走出去」
【疫境前行】倡廠商轉投內地內銷 推REITs市場吸外企
【疫境前行】倡廠商轉投內地內銷 推REITs市場吸外企
【疫境前行】話你知：雙循環內地未來戰略 內需為主外銷為副
【疫境前行】話你知：雙循環內地未來戰略 內需為主外銷為副
【疫境前行】外國制裁「絕對有影響」 港人「不會等死」
【疫境前行】外國制裁「絕對有影響」 港人「不會等死」
保就業二期獲3.4億 兩超市回饋1.8億 惠康數招涉1.2億 百佳派4000萬元現金券
保就業二期獲3.4億 兩超市回饋1.8億 惠康數招涉1.2億 百佳派4000萬元現金券
中秋續限聚4人 飲食業料少1.5億生意
中秋續限聚4人 飲食業料少1.5億生意
染疫童入屯院兒科 10病童檢疫
染疫童入屯院兒科 10病童檢疫
收入減保費飈 的士業籲打擊包攬訴訟
收入減保費飈 的士業籲打擊包攬訴訟
旅業喊「憤怒」 稱500旅社恐結業 指政府支援少賣樓捱不過 料3000人失業
旅業喊「憤怒」 稱500旅社恐結業 指政府支援少賣樓捱不過 料3000人失業
非急症醫院探病 醫局料最快10月恢復
非急症醫院探病 醫局料最快10月恢復
少數族裔機場候送檢 乏支援捱餓36小時
少數族裔機場候送檢 乏支援捱餓36小時
辣跑尖山隧道口撞壆翻滾百米 安全帶插靜音扣 司機自炒拋出亡
辣跑尖山隧道口撞壆翻滾百米 安全帶插靜音扣 司機自炒拋出亡
內地流行 淘寶5元有交易 港車品店售類似「延長扣」
內地流行 淘寶5元有交易 港車品店售類似「延長扣」
前日剛過生日 「黃絲傅」曾駕家長車
前日剛過生日 「黃絲傅」曾駕家長車
裁判官反駁區院 黑衣人藏六角匙裁罪成
裁判官反駁區院 黑衣人藏六角匙裁罪成
上訴庭：少年干犯重罪 嚴懲需要遠超更生
上訴庭：少年干犯重罪 嚴懲需要遠超更生
陳彥霖逝世一年 市民知專外悼念
陳彥霖逝世一年 市民知專外悼念
地盤工雪糕筒擲警車囚7月
地盤工雪糕筒擲警車囚7月
假特務狎中四男生候判
假特務狎中四男生候判
林鄭預告再委海外法官 郭榮鏗：頂尖的未必肯來
林鄭預告再委海外法官 郭榮鏗：頂尖的未必肯來
司法人員約談 再有委託律師被促退出12港人案
司法人員約談 再有委託律師被促退出12港人案
科企AI分析疫下輿情：全禁堂食首日 網民最悲最怒
科企AI分析疫下輿情：全禁堂食首日 網民最悲最怒
六旬漢遇溺 3泳客救一命
六旬漢遇溺 3泳客救一命
尊子漫畫
尊子漫畫
業界淒涼 馬逢國哭了 批張建宗 記錯語錄 晚上道歉
業界淒涼 馬逢國哭了 批張建宗 記錯語錄 晚上道歉
沙田賊偷議辦掃把棍 剩低掃把頭
沙田賊偷議辦掃把棍 剩低掃把頭
林琳網上向聯國發言：港人連月生活喺恐襲中
林琳網上向聯國發言：港人連月生活喺恐襲中
綠色校園2.0 為學校裝太陽能板
綠色校園2.0 為學校裝太陽能板
香港民研調查：逾半人唔識行會成員
香港民研調查：逾半人唔識行會成員