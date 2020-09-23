倡加強價值觀國民教育 學尊重法治愛和平

報告表示，在公眾諮詢期間，本港發生大規模社會動盪事件，不少年輕人牽涉其中，有些更以激進手法爭取政治訴求；又稱大量虛假新聞經社交媒體和網絡渠道散播，注意到「公眾人士」強烈要求提升學生的資訊素養。報告提到，要回應如何有效加深年輕人對國家認識，以及教導他們尊重不同意見、熱愛和平、尊重法治等觀念。

強調教學生守法分辨資訊重要

加深教師對專業角色認識

小組建議當局更新「德育及公民教育課程架構」，強調守法、公眾和共同利益，以及分辨資訊真確性的重要等，並提供準教師職前教育和在職持續專業發展，加深教師對其專業角色的認識，「包括於價值觀教育方面作為學生的楷模」。小組又建議編製更多「生活事件」示例和教材，處理具爭議性的課題，例如欺凌、青少年懷孕、性別議題、網絡罪行等。

強調小組理念沒迴避政治考慮

陳黃麗娟稱，價值教育貫穿不同學習領域，於課外活動、班主任課滲入，不會設獨立「價值觀教育」學科。至於具爭議課題有否避免加入政治事件，她強調小組理念沒有迴避政治、加重非政治的考慮，小組不是負責課程設計及檢討、決定加減個別議題。