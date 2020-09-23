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通識書倡強制送審 新近事不宜討論 課程檢討小組交報告 維持必修必考 縮減課程

【明報專訊】特首林鄭月娥早前稱教育不可是「無掩雞籠」，年內交代通識教育科前景。教育局委任的學校課程檢討專責小組昨交最後報告，建議維持通識「必修必考」，但表明不適宜以「新近發生事件」作教學課題；另要縮減課程，刪減哪些內容待定，最快3至4年後中四級推行經修訂課程。早前高中通識書自願送教局審閱後，刪去三權分立等內容，小組昨稱支持日後出版通識「教科書」必須送審。同時，現佔評分20％的獨立專題探究（IES），改為學生自選項目，可以不做。

教協憂加強政治審查 留尾巴向通識開刀

教協憂慮教育局借教科書送審、教材避免探討新近事件等，加強對教學和考試內容的政治審查，又稱小組建議教育局盡快就通識科作效能研究，留下向通識科「必修地位」開刀的尾巴。立法會議員梁美芬表示，對保留通識科必修必考「極大的失望」。

肯定通識核心科地位 稱可了解內地基本法

通識科爭議去年再發酵，前特首董建華形容通識失敗，建制派要求評分改為「及格不及格」。專責小組完成歷時近3年檢討，昨提交46頁報告，建議維持高中有4個核心科，但各科都要調節（見圖）。小組肯定通識科核心科地位，認為可讓學生多角度研習富爭議課題，提供平台了解內地發展、《憲法》和《基本法》等。

小組主席陳黃麗娟昨受訪表示，通識是核心科「不會置疑」，稱通識可培養明辨慎思能力、國民身分、公民意識及國際視野，運用跨學科知識，但有改善空間，使其達課程目標。

小組建議檢視課程，更新「當代已發展成熟」課題，稱「新近」發生的事件尚在發展，不宜學科探究。陳黃麗娟解釋，有清晰背景、理據及實證之下研究課題才理想，而不是「每日、每周追住個課題」，「課程不停更新資料，老師不停改、追，學生不停就此沒完沒了討論，對師生壓力都大」。小組成員郭永強亦說，以往教師「朝朝剪報上堂用」，不希望教師在未有足夠材料下討論。

至於如何評估課題「成熟」，去年反修例運動可否討論，陳黃麗娟稱，不就特定議題下判斷，有待課程發展議會屬下「通識教育科（中四至中六）課程檢視專責委員會」（委員會）根據原則再檢視，但「不會有清單，什麼可不可討論」，相信會諮詢教師意見。

IES倡改自選 DSE擬題要加強共識

除建議改課程內容，小組支持通識教科書送審；以及獨立專題探究（IES）轉為選修，最快下學年中四級推行。文憑試通識科曾出「政治題」，小組建議教育局和考評局「需付出更大努力」，就考卷擬題、審題和評核加強共識。陳黃麗娟強調是要確保課程目標和理念一致，與早前歷史科試題爭議無關。

教育局長楊潤雄稱會仔細研究報告，考慮社會各界意見，審慎作後續工作。

通識教師：冀就何謂「新近」釋疑

梁美芬促交代如何確保師資質素

通識教育教師聯會主席劉錦輝表示，當局當年有見通識科議題不斷轉變，故不要求通識書送審，現時小組卻建議將通識書納入送審制度，認為是偏離局方原來看法。他亦指出，通識教師會按教學需要，選取新聞時事作例，助學生理解議題，而小組認為「新近發生的事件」不宜作探究題材，他對何謂「新近」感疑惑，冀局方解釋。

團結香港基金早前提出改革通識科，只設及格與不及格，基金顧問、中大教育心理學講座教授侯傑泰稱今次小組建議改革不夠徹底，形容是原地踏步。立法會議員梁美芬表示，通識科成為高度爭議的學科，其成果與初心背道而馳，又稱過去社會事件中亦有教師高度參與政治運動，要求當局就通識科改革諮詢社會人士，並交代如何確保師資質素。

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相關字詞﹕教協 通識教育教師聯會 教育局 楊潤雄 基本法 陳黃麗娟

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