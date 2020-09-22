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2020年9月22日星期二
港聞二
【疫境前行】財庫局前局長陳家強：智慧城市有助防疫振經濟
【疫境前行】已承諾服務不可撤 經常開支沒法減
【疫境前行】感同代人「想自己太多」 信年輕人可找到自己路
英輸港個案排第四 未納高危地區 入境免陰性證明 許樹昌促納歐疫情反彈國家
確診菲傭源頭不明 常去天水圍頌富街市
德法研究：流感同步流行 新冠傳播恐增兩倍
假恒香月餅餅券元朗酒樓散貨 國產貨較正貨平三成 拘4人包括酒樓董事
市民假券換餅不果 嘆只能「丟咗佢」 恆香：真餅券有防偽QR Code
疑服過量藥物 情侶倒斃黃大仙上邨
休班警涉與毒販交收 情報科望遠鏡監視
潘曉穎母促陳同佳赴台投案 管浩鳴：通關後安排 台：早建渠道可隨時聯絡
市民商場紀念7．21 網媒記者遭票控限聚
張達明：12港人案證《逃犯例》憂慮
律政司促裁定「犯暴動不限現場」 指物資站哨兵家長車 可視共同犯案
8·31衝突案 警認屢違證物處理程序
速龍警稱遭起底 入稟求刪資料索償
王振民：以「三權分立」保司法獨立 無意義
倘泛民民調逾半撐走 鄭松泰跟隨離任
岑子杰遇襲案 一車手囚46個月
守專業非為黃藍 民主派選委角逐建築師會理事
IT界疑種票案 涉候選人楊全盛
粉嶺高球場32頃續租3年 年租1元 140頃千元租至2027 議員斥賤價批地
房地產會倡桂山島填海 灣區11市合作
虐畜限半年檢控 鄺俊宇擬提私人草案修例
覆核與僱主同住規定 外傭上訴駁回
羅致光拒答「松山府邸」事件 事主子批欠承擔
向低收入新移民派1萬 周日可申 派錢外判中銀沒招標 羅致光：省時間
中科遭頒令清盤 潘焯鴻：業務早「歸零」無影響
生產力局教路填表 中小企3月領資助
紅雨伴放工
尊子漫畫
【Emily】《理大圍城》映前兩個鐘被列三級 未成年觀眾需臨時退票
【Emily】批反聚賭小題大做 撰文市民道歉 王進洋：唔接受 唔需要
【Emily】「副班長」 陳克勤：最驚收李慧琼電話
【Emily】「公民社會研究所」網上民調：九成人稱內地處理12港人非常恰當
【Emily】無錢搭飛機 陳南祿大一行船4月看世界
【Emily】工聯萬個「愛心食物包」派長者失業者
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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【疫境前行】財庫局前局長陳家強：智慧城市有助防疫振經濟
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