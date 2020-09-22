生產力局教路填表 中小企3月領資助

本地設計及製作公司CV Group主要為商場、零售品牌等作宣傳、快閃店的設計工作，考慮到本地市場逐漸飽和，又見內地中小企對其業務有需求，故計劃打入內地市場。李惠玲透露，計劃先在內地網上平台做推廣，申請政府「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場專項基金」（「BUD專項基金」）：「我出100萬元，政府出多100萬元，即是有double budget（雙倍預算）可用，可幫輕公司。」

李惠玲原預計申請需時一年半載，及後於生產力局「中小企資援組」協助下，3月遞交表格申請100萬元資助，6月便獲批七成金額，將於10月開展內地營銷項目。

「資援組」提供諮詢 免彈回頭

生產力局首席創新總監張梓昌表示，企業過去申請政府資助費時，主因是提交文件、資料有遺漏或不適用，「中小企資援組」不會代替申請者填表，但會審視申請者表格並給建議，省卻可能被政府「彈回頭」又重新提交的時間。

李惠玲舉例，「BUD專項基金」表格中，「增聘員工」一項沒指示要如何填寫，她一度未能交代清楚：「如果被拒絕，要求重填，我也不會知要如何改寫。」「中小企資援組」向她建議寫明員工職位，並列明員工負責工作與發展項目相關。

政府委託生產力局今年1月成立「中小企資援組」，至8月底資援組已循網上、電話、面見等途徑接觸2萬人次。疫情近日放緩，資援組將恢復面見活動，到全港各區工商廈擺攤位，介紹40多個政府資助計劃，並就申請過程提出建議。

明報記者 林穎茵