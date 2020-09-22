向低收入新移民派1萬 周日可申 派錢外判中銀沒招標 羅致光：省時間

計劃下周日起按出生年份分階段接受申請，年底截止。合資格申請人需於明年3月或之前年滿18歲、已來港定居未滿7年，同時符合低收入家庭門檻。申請人或其同住家人需已通過綜援或職津等特定資助計劃的經濟審查，並於今年曾受惠或正領取援助，或過去3個月平均每月住戶入息不超出指定限額。以1人住戶或5人住戶為例，每月入息限額分別為1.51萬或3.69萬元（見表）。

稱中銀分行最多「簡單快捷」

專責小組委託中銀為代理銀行，市民可網上申請、到中銀分行或郵寄提交申請。被問為何由中銀代理，羅致光解釋希望縮短時間故無招標，如招標或要遲數月才完成。他稱中銀在本港最多分行，計劃只涉一間銀行，安排會較簡單快捷，如需與其他銀行對接系統，可能需多數個月。他說計劃涉約1億元行政費，中銀會就每宗成功申請個案收取150元行政費。

發款需8周 社協盼簡化手續

由申請到發放款項需時8周。被問到能否再壓縮時間，羅致光說已盡量加快，今次設經濟審查，需核對資料較多，故需時較長。

申請人需提交申請表、身分證、通過特定資助計劃住戶經濟審查等證明文件，關愛基金秘書處會抽查個案。關愛基金專責小組成員、社區組織協會幹事施麗珊認為8周太長，申請手續繁複，冀可再簡化，例如讓申請人只用身分證登記或提交聲明書。她關注部分基層難提供入息等證明文件，部分人或怕麻煩而放棄申請。

另外，扶貧委員會昨開會，據悉有討論疫情下失業率、基層的困難及貧窮線框架，有委員反映保就業計劃漏洞、建議政府設立失業援助金或日後設機制更快速回應失業問題、綜援申請困難等，但未達成共識。