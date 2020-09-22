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羅致光拒答「松山府邸」事件 事主子批欠承擔

【明報專訊】九龍城甲一級私營安老院「松山府邸」一名八旬老婦昏迷兩個月，入院被驗出尿液含有沒獲處方的糖尿藥，同時該院被揭有鼠患，逾一年未解決。在昨日關愛基金記者會，勞工及福利局長羅致光兩度被問到事件時均拒絕回應，其間笑着說若回答該問題，傳媒就會接着問其他勞工福利事宜。事主兒子批評官員表現差劣，期望當局制訂時間表，切實改善「千瘡百孔」的勞福問題。

羅致光昨出席關愛基金記者會，首被問到局方是否知悉「松山府邸」情况，及會如何跟進事件，他表示「在這個記者招待會不答其他問題」。其後再有傳媒追問，院舍派錯藥只被社署發警告信是否太寬鬆，又提及事主兒子批評制度對長者沒保障，長者過得沒尊嚴，問及局方有何回應。羅續不回應事件，笑着說：「如果我答你這個問題，你還可以問很多有關勞工福利的問題，我不會再答這些問題。」

事主兒子廖先生昨早在港台《千禧年代》表示，母親一直處於昏迷狀態，手腳腫得像沙包，但身體瘦到「皮包骨」，長滿壓瘡及開始腐爛，促請政府增撥社福資源。

對於羅致光拒絕回應，廖先生稱感局長知悉勞工福利範疇千瘡百孔，未能立即解決及回應傳媒，但市民最希望港府承諾增撥人力物力等資源，制訂時間表改善問題，「很多事不是一步登天，但作為一個有承擔及盡責的官員，連這一點也做不出來的話，香港談何未來？既然香港大部分官員的薪金『名列世界前茅』，為何表現如此『強差人意』（意指表現差劣）？」

社福界立法會議員邵家臻回應，松山府邸事件暴露規管寬鬆及條例落後問題，等同縱容劣質院舍「虐待老人」，促請政府立即全面修訂《安老院條例》及《殘疾人士院舍條例》。

相關字詞﹕邵家臻 羅致光 松山府邸

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