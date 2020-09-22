覆核與僱主同住規定 外傭上訴駁回

上訴庭：不能依賴國際公約挑戰入境措施

上訴人為Lubiano Nancy Almorin，答辯人為入境處長。就上訴人爭議同住政策違反聯合國的《經濟、社會及文化權利國際公約》中，規定須確保「安全衛生之工作環境」和「休息、閒暇、工作時間之合理限制與照給薪資之定期休假，公共假日亦須給酬」的條文。上訴庭在判辭表示，《基本法》賦予港府行使出入境管制的權力，認為同住政策屬入境管制措施之一。由於外傭沒居港權，故不能依賴《公約》針對強迫勞動的條文挑戰屬入境措施的同住政策，形容單憑此原因已足以駁回上訴。

上訴庭又稱，同住政策旨在保障本地傭工就業機會，倘有關政策被撤銷，本地和外地勞工的界線將變得無效（ineffective）。上訴庭又指出，《僱傭條例》和相關立法文件中，均沒提及曾參考《經濟、社會及文化權利國際公約》，故裁定《公約》有關條文未曾在本地立法。

就上訴方質疑同住政策增加外傭在休息日工作的風險，上訴庭認為雙方提供的證據不足，又認為外傭有權在休息日離開僱主住所，同住政策沒違反《僱傭條例》中僱員享有不少於一天休息日的規定。

政府表示歡迎上訴庭判決，並指判決確認「留宿規定」政策的合法性。

【案件編號：CACV112/18】