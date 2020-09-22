虐畜限半年檢控 鄺俊宇擬提私人草案修例

深井案不起訴 批律政司不作為

何俊仁批評豪景花園案中大批動物疑被虐殺，對此感震驚及憤怒，惟執法及檢控部門束手無策。他說，案中有動物及籠子被掉落街，批評律政司連高空擲物罪行也沒起訴，是嚴重疏忽及不作為。鄺俊宇稱案件令人痛心，而涉嫌虐待動物的人逍遙法外，擔心將來愈來愈多人模仿，產生破窗效應。

鄺和何說，《殘酷對待動物條例》存在漏洞需修訂，例如目前條例罪行以簡易程序處理，受6個月檢控期所限。他們建議在案情嚴重的情况下，包括動物死傷嚴重、手法極度殘酷、涉集體販賣的情况，以公訴程序處理；另建議修例訂明動物管養人及事發處所的業主或租客，有責任證明動物被虐待或虐殺並非因為他們疏忽或不作為所致。

被問提出私人條例草案是否為爭取留任立法會議員，鄺俊宇回應稱，相信過去自己與團隊一直跟進動物權益，大家不會質疑。他說會用盡立法會議員的角色跟進，爭取本月完成條例草案初稿後提交立法會。