虐畜限半年檢控 鄺俊宇擬提私人草案修例

【明報專訊】今年2月，深井豪景花園對開斜坡發現15具動物屍體及15隻受傷動物，懷疑被人從高處拋下，兩名男子自首被捕，警方本月初稱完成調查，經考慮證據後，律政司決定不提起訴。民主黨立法會議員鄺俊宇及身兼律師的民主黨前主席何俊仁表示極大關注及遺憾，憂產生破窗效應，又批評目前《殘酷對待動物條例》，6個月的檢控期限存在漏洞，擬提私人條例草案修訂條文，包括建議以公訴程序審訊涉死傷嚴重、極度殘酷的虐待動物罪行。
深井案不起訴 批律政司不作為
何俊仁批評豪景花園案中大批動物疑被虐殺，對此感震驚及憤怒，惟執法及檢控部門束手無策。他說，案中有動物及籠子被掉落街，批評律政司連高空擲物罪行也沒起訴，是嚴重疏忽及不作為。鄺俊宇稱案件令人痛心，而涉嫌虐待動物的人逍遙法外，擔心將來愈來愈多人模仿，產生破窗效應。
鄺和何說，《殘酷對待動物條例》存在漏洞需修訂，例如目前條例罪行以簡易程序處理，受6個月檢控期所限。他們建議在案情嚴重的情况下，包括動物死傷嚴重、手法極度殘酷、涉集體販賣的情况，以公訴程序處理；另建議修例訂明動物管養人及事發處所的業主或租客，有責任證明動物被虐待或虐殺並非因為他們疏忽或不作為所致。
被問提出私人條例草案是否為爭取留任立法會議員，鄺俊宇回應稱，相信過去自己與團隊一直跟進動物權益，大家不會質疑。他說會用盡立法會議員的角色跟進，爭取本月完成條例草案初稿後提交立法會。