房地產會倡桂山島填海 灣區11市合作

倡28年填7000公頃 明日大嶼3倍

協會稱桂山島項目仍處於概念階段，未詳細估算整體開發成本。房地產協會副會長兼政策研究中心主席許楨稱，內地填海發展成本只是香港的兩三成，若由內地負責建造工程，相信會較「明日大嶼」便宜。他又說，計劃以類似私募基金形式邀請「9+2」城市合作，再到市場掛牌融資，不會對港府造成沉重財政壓力。

協會表示，桂山島位於珠江口正中，位置理想，與大嶼西南分流相距約5公里，可以興建公路加鐵路兩用大橋連接，由水路到中環及尖沙嘴只需30分鐘。

協會又稱，桂山島本身已有1000公頃平坦土地，配合組裝合成建築技術，可解社會燃眉之急，即時解決宿位輪候問題，認為可於明年展開首期填海工程，沿桂山島西岸填海1000公頃，在短期內已可提供約2000公頃土地；至於整個項目填海造地7000公頃，該會推算各產業園區可創造50萬個職位，騰空港九新界逾500公頃土地。

協會建議島上住宅用地應有清晰的置業階梯，會以「四成綠置居、三成居屋、兩成首置盤及一成私樓」分配。若桂山島3期填海工程全部落實，可提供28萬個住宅單位，當中綠置居佔11.2萬個、居屋單位8.4萬個、首置盤5.6萬個，餘下2.8萬個為私樓單位。