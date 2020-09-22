房地產會倡桂山島填海 灣區11市合作

【明報專訊】香港土地開發嚴重不足，香港房地產協會昨日建議用28年時間，在鄰近大嶼山的珠海桂山島分3期填海7000公頃，面積較「明日大嶼」大3.1倍，以發展住宅、醫療安老、教育等用地，當中提供約28萬個公私營住宅單位，供逾70萬人居住。協會提出以開發基金形式，邀請大灣區「9+2」城市合作開發土地，減少港府財政負擔，開發權由各地政府共同擁有，而司法及執法權則由香港代理。
倡28年填7000公頃 明日大嶼3倍
協會稱桂山島項目仍處於概念階段，未詳細估算整體開發成本。房地產協會副會長兼政策研究中心主席許楨稱，內地填海發展成本只是香港的兩三成，若由內地負責建造工程，相信會較「明日大嶼」便宜。他又說，計劃以類似私募基金形式邀請「9+2」城市合作，再到市場掛牌融資，不會對港府造成沉重財政壓力。
協會表示，桂山島位於珠江口正中，位置理想，與大嶼西南分流相距約5公里，可以興建公路加鐵路兩用大橋連接，由水路到中環及尖沙嘴只需30分鐘。
協會又稱，桂山島本身已有1000公頃平坦土地，配合組裝合成建築技術，可解社會燃眉之急，即時解決宿位輪候問題，認為可於明年展開首期填海工程，沿桂山島西岸填海1000公頃，在短期內已可提供約2000公頃土地；至於整個項目填海造地7000公頃，該會推算各產業園區可創造50萬個職位，騰空港九新界逾500公頃土地。
協會建議島上住宅用地應有清晰的置業階梯，會以「四成綠置居、三成居屋、兩成首置盤及一成私樓」分配。若桂山島3期填海工程全部落實，可提供28萬個住宅單位，當中綠置居佔11.2萬個、居屋單位8.4萬個、首置盤5.6萬個，餘下2.8萬個為私樓單位。