粉嶺高球場32頃續租3年 年租1元 140頃千元租至2027 議員斥賤價批地

32頃發展公營屋 技術研究明年初完成

民政事務局、發展局及地政總署上周回覆北區區議會稱，粉嶺高球場契約已於8月31日到期，現需分拆兩張新契約處理，由於草擬兩張契約涉較多複雜程序，加上疫情緣故，各部門需較長時間處理，因此政府容許香港哥爾夫球會繼續按現有契約條款，使用整幅高球場用地至11月30日。

其中位於粉錦公路以東的32公頃高球場用地，政府訂立一個為期3年「特別過渡安排」，至2023年8月完結，並於2023年9月復歸政府；而該32公頃的技術研究於去年9月開展，預計明年初完成。至於其餘140公頃用地，政府會以象徵式地價續期至2027年6月底，租約期滿後，若該140公頃用地獲批續約，政府會於2027年7月起徵收減免地價，即市值三分之一租金。

區議員批沒諮詢 質疑不交康署接管

北區區議會土地發展、房屋及工程委員會昨日討論粉嶺高球場事宜。地政總署高級產業測量師曾志名表示，該32公頃用地是以3年期的短期租約、每年1元象徵式租金續租；餘下140公頃以1000元象徵式租金續租至2027年。

北區區議員袁浩倫批評，政府處理粉嶺高球場續約一事未有諮詢區議會，做法不公開透明。另一區議員張正皓說，高球場8月底租約期滿後，政府應開放予公眾使用，質疑為何政府不交予康文署接管高球場，而是續約予私人球會牟利。

民主黨立法會議員尹兆堅說，一直要求政府收回整幅172公頃高球場用地作發展，令北區可透過再規劃處理交通、社區配套不足等問題，但政府只收回32公頃用地，最終僅能發展住宅，未能處理社區積累的問題，反而觸發更多社區矛盾。他質疑政府今次以賤價批地是以「時間換取空間」，希望社會淡化高球場收地議題，甚至「拖死」發展計劃，最終「永續高球場」。