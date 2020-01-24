港聞

港聞二

粉嶺高球場32頃續租3年 年租1元 140頃千元租至2027 議員斥賤價批地

【明報專訊】政府去年接納土地供應專責小組意見，將粉嶺高爾夫球場其中32公頃土地改作發展公營房屋，餘下140公頃土地則繼續用作高球場。地政總署昨日披露，該32公頃土地以3年短期租約方式，並以每年1元象徵式租金續租至2023年；餘下140公頃土地則以1000元象徵式租金續租至2027年。有立法會議員批評政府以賤價批地，質疑政府「永續高球場」，最終放棄發展32公頃用地計劃。

32頃發展公營屋 技術研究明年初完成

民政事務局、發展局及地政總署上周回覆北區區議會稱，粉嶺高球場契約已於8月31日到期，現需分拆兩張新契約處理，由於草擬兩張契約涉較多複雜程序，加上疫情緣故，各部門需較長時間處理，因此政府容許香港哥爾夫球會繼續按現有契約條款，使用整幅高球場用地至11月30日。

其中位於粉錦公路以東的32公頃高球場用地，政府訂立一個為期3年「特別過渡安排」，至2023年8月完結，並於2023年9月復歸政府；而該32公頃的技術研究於去年9月開展，預計明年初完成。至於其餘140公頃用地，政府會以象徵式地價續期至2027年6月底，租約期滿後，若該140公頃用地獲批續約，政府會於2027年7月起徵收減免地價，即市值三分之一租金。

區議員批沒諮詢 質疑不交康署接管

北區區議會土地發展、房屋及工程委員會昨日討論粉嶺高球場事宜。地政總署高級產業測量師曾志名表示，該32公頃用地是以3年期的短期租約、每年1元象徵式租金續租；餘下140公頃以1000元象徵式租金續租至2027年。

北區區議員袁浩倫批評，政府處理粉嶺高球場續約一事未有諮詢區議會，做法不公開透明。另一區議員張正皓說，高球場8月底租約期滿後，政府應開放予公眾使用，質疑為何政府不交予康文署接管高球場，而是續約予私人球會牟利。

民主黨立法會議員尹兆堅說，一直要求政府收回整幅172公頃高球場用地作發展，令北區可透過再規劃處理交通、社區配套不足等問題，但政府只收回32公頃用地，最終僅能發展住宅，未能處理社區積累的問題，反而觸發更多社區矛盾。他質疑政府今次以賤價批地是以「時間換取空間」，希望社會淡化高球場收地議題，甚至「拖死」發展計劃，最終「永續高球場」。

上 / 下一篇新聞

【疫境前行】財庫局前局長陳家強：智慧城市有助防疫振經濟
【疫境前行】財庫局前局長陳家強：智慧城市有助防疫振經濟
【疫境前行】已承諾服務不可撤 經常開支沒法減
【疫境前行】已承諾服務不可撤 經常開支沒法減
【疫境前行】感同代人「想自己太多」 信年輕人可找到自己路
【疫境前行】感同代人「想自己太多」 信年輕人可找到自己路
英輸港個案排第四 未納高危地區 入境免陰性證明 許樹昌促納歐疫情反彈國家
英輸港個案排第四 未納高危地區 入境免陰性證明 許樹昌促納歐疫情反彈國家
確診菲傭源頭不明 常去天水圍頌富街市
確診菲傭源頭不明 常去天水圍頌富街市
德法研究：流感同步流行 新冠傳播恐增兩倍
德法研究：流感同步流行 新冠傳播恐增兩倍
假恒香月餅餅券元朗酒樓散貨 國產貨較正貨平三成 拘4人包括酒樓董事
假恒香月餅餅券元朗酒樓散貨 國產貨較正貨平三成 拘4人包括酒樓董事
市民假券換餅不果 嘆只能「丟咗佢」 恆香：真餅券有防偽QR Code
市民假券換餅不果 嘆只能「丟咗佢」 恆香：真餅券有防偽QR Code
疑服過量藥物 情侶倒斃黃大仙上邨
疑服過量藥物 情侶倒斃黃大仙上邨
休班警涉與毒販交收 情報科望遠鏡監視
休班警涉與毒販交收 情報科望遠鏡監視
潘曉穎母促陳同佳赴台投案 管浩鳴：通關後安排 台：早建渠道可隨時聯絡
潘曉穎母促陳同佳赴台投案 管浩鳴：通關後安排 台：早建渠道可隨時聯絡
市民商場紀念7．21 網媒記者遭票控限聚
市民商場紀念7．21 網媒記者遭票控限聚
張達明：12港人案證《逃犯例》憂慮
張達明：12港人案證《逃犯例》憂慮
律政司促裁定「犯暴動不限現場」 指物資站哨兵家長車 可視共同犯案
律政司促裁定「犯暴動不限現場」 指物資站哨兵家長車 可視共同犯案
8·31衝突案 警認屢違證物處理程序
8·31衝突案 警認屢違證物處理程序
速龍警稱遭起底 入稟求刪資料索償
速龍警稱遭起底 入稟求刪資料索償
王振民：以「三權分立」保司法獨立 無意義
王振民：以「三權分立」保司法獨立 無意義
倘泛民民調逾半撐走 鄭松泰跟隨離任
倘泛民民調逾半撐走 鄭松泰跟隨離任
岑子杰遇襲案 一車手囚46個月
岑子杰遇襲案 一車手囚46個月
守專業非為黃藍 民主派選委角逐建築師會理事
守專業非為黃藍 民主派選委角逐建築師會理事
IT界疑種票案 涉候選人楊全盛
IT界疑種票案 涉候選人楊全盛
房地產會倡桂山島填海 灣區11市合作
房地產會倡桂山島填海 灣區11市合作
虐畜限半年檢控 鄺俊宇擬提私人草案修例
虐畜限半年檢控 鄺俊宇擬提私人草案修例
覆核與僱主同住規定 外傭上訴駁回
覆核與僱主同住規定 外傭上訴駁回
羅致光拒答「松山府邸」事件 事主子批欠承擔
羅致光拒答「松山府邸」事件 事主子批欠承擔
向低收入新移民派1萬 周日可申 派錢外判中銀沒招標 羅致光：省時間
向低收入新移民派1萬 周日可申 派錢外判中銀沒招標 羅致光：省時間
中科遭頒令清盤 潘焯鴻：業務早「歸零」無影響
中科遭頒令清盤 潘焯鴻：業務早「歸零」無影響
生產力局教路填表 中小企3月領資助
生產力局教路填表 中小企3月領資助
紅雨伴放工
紅雨伴放工
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】《理大圍城》映前兩個鐘被列三級 未成年觀眾需臨時退票
【Emily】《理大圍城》映前兩個鐘被列三級 未成年觀眾需臨時退票
【Emily】批反聚賭小題大做 撰文市民道歉 王進洋：唔接受 唔需要
【Emily】批反聚賭小題大做 撰文市民道歉 王進洋：唔接受 唔需要
【Emily】「副班長」 陳克勤：最驚收李慧琼電話
【Emily】「副班長」 陳克勤：最驚收李慧琼電話
【Emily】「公民社會研究所」網上民調：九成人稱內地處理12港人非常恰當
【Emily】「公民社會研究所」網上民調：九成人稱內地處理12港人非常恰當
【Emily】無錢搭飛機 陳南祿大一行船4月看世界
【Emily】無錢搭飛機 陳南祿大一行船4月看世界
【Emily】工聯萬個「愛心食物包」派長者失業者
【Emily】工聯萬個「愛心食物包」派長者失業者