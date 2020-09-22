IT界疑種票案 涉候選人楊全盛

涉案者選民表齊串錯團體名

被告依次為「的總」幹事李林昌（47歲）、會員陳俊成（60歲）和其報稱接待員的女兒陳曉彤（31歲）。3人否認於2016年4月27日至9月4日，與其他身分不詳者串謀在選舉舞弊，向陳俊成、陳曉彤及陳氏的兩名家庭成員和一名友人提供每人1000元，作為該5人投票予「某候選人」的誘因。陳俊成及陳曉彤另否認於或約於2016年5月21日接受該1000元。

選舉事務處負責功能界別的選舉事務主任張敏怡作供時確認，涉案者填寫功能界別選民登記表所屬團體一欄時，將「電機暨電子工程師學會」（IEEE）英文全寫中的「Engineers」錯寫為「Enginess」，但張表示「我哋都睇到係IEEE」，最後亦向各人發選民確認通知書。

根據雙方同意案情，陳氏兩名家庭成員及其友人最終未有在選舉投票。控方表示，控罪書所指的某候選人為楊全盛；雖然有人透過WhatsApp將當時參選新界西議席的何君堯的相片發送給其中一名被告，但是何與該案件無關。

【案件編號：ESCC2067/19】