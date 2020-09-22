守專業非為黃藍 民主派選委角逐建築師會理事

憂社會氛圍致學會不願發聲

走向極端盲撐政府

劉紹禧和蔣偉騏皆為民主派「建築、測量、都市規劃及園境界」特首的選委團隊「CoVision」成員，並在2016年當選特首選委。劉紹禧認為，選委是純談政治，但學會選舉卻涉及專業，不希望只有「非黃即藍」立場。

蔣偉騏亦說，參選並非為了「黃藍價值」，而是憂慮社會氛圍下，學會有可能變得不願發聲，甚至走向另一極端，只會支持政府。他說，留意到現時社會氣氛令大眾不願公開發表意見，「變了現在政策不能討論，所有事都不能討論，對香港、對整個專業都不是好事」，認為作為建築師，可在疫情下就建築的衛生問題提出意見。

可就疫情提建築專業意見

劉紹禧說，以專業角度發聲，並非不提某個立場，亦不是為政治立場背書，更不應因畏懼政治而不作聲。他表示早前英國建築學課程不再在本港認可課程名單，當中不涉政治原因，但因學會未向公眾詳細解釋，引起不少猜測。他認為學會應積極與公眾接觸，以專業知識解釋想法及意見。

然而，現時社會氣氛下，劉亦認同說話有更多顧慮，「最值得恐懼是恐懼本身，不知今天說了什麼，原來不能說」。蔣偉騏亦留意到，政府對反對意見相當苛刻，力陳理據可能被視為反政府，認為做法不專業，亦無法令社會達成共識，冀可鼓勵討論，「政府推政策時，不能夠說某些團體就一定要支持，這是我們要守的底線」。