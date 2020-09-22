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8·31衝突案 警認屢違證物處理程序

【明報專訊】去年8月31日港島大型衝突，8人包括「陣地社工」成員陳虹秀被控暴動罪案件，昨在區域法院續審。處理第四被告證物的警員被揭多次違反程序，包括因相機未能運作，未即時為證物拍照；5天後才將懷疑汽油彈的液體，倒進清空的礦泉水樽送化驗等。辯方指稱他「違反所有警隊程序規則」，警員表示同意，承認疏忽職守。

第四被告龔梓舜除被控暴動罪，另涉管有伸縮棍及懷疑汽油彈，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。

檢燃彈5天後 倒入膠樽送檢

證物警員蘇達龍供稱，當日拘捕被告的警長因受襲前往律敦治醫院，他到醫院處理襲警案，並檢取一個載有懷疑汽油彈、伸縮警棍及豬嘴等物品的背包，拿回警署後放入抽屜。5天後，他將汽油彈內的液體，倒進一個已清空的礦泉水膠樽，再分別將玻璃樽及液體送去化驗。至9月23日，他才記起沒有拍照而補拍，惟當時只剩背囊及警棍。

蘇達龍接受盤問時表示，相機拍攝警長傷勢後「不能運作」，故未有即時在醫院拍攝證物照片；其後又因「太繁忙唔記得」，故遲遲未有處理證物及拍照。蘇承認疏忽職守。

代表龔梓舜的大律師石書鉻稱，根據程序，蘇須在其他警員見證下處理液體，放入防干擾證物袋，並及時記錄，蘇承認沒依程序。石書鉻說：「成個警署除咗你，冇人知啲液體喺邊到嚟」，「所有警隊程序規則你都違反晒」，蘇達龍表示同意。

被問以第一身寫警長口供

稱「代入咗」

就警員口供，石書鉻表示蘇在口供寫「被告襲擊我面部，令我的面部受傷」，質疑蘇非受襲警員，卻以第一身人稱描述事件，問他「邊度抄番嚟？」蘇辯稱：「可能我文筆唔好，警長同我講完件事，我代入咗。」聆訊今續。

【案件編號：DCCC12/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪審訊 陳虹秀 灣仔 8．31衝擊 反修例運動

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