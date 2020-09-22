律政司促裁定「犯暴動不限現場」 指物資站哨兵家長車 可視共同犯案

轉交上訴庭 潘熙指回歸後首見

去年7月28日上環衝突案，3名被告包括夫婦湯偉雄（38歲）和杜依蘭（41歲）、李宛叡（17歲），被裁定暴動罪不成立，交替控罪「非法集結」亦不成立。代表湯氏夫婦的資深大律師潘熙表示，律政司在裁定無罪後將法律問題轉交上訴法庭，情况罕見，1997年前只有兩宗，本案更是回歸以來首宗。

律政司：對往後社運案極大影響

律政司根據《刑事訴訟程序條例》第81D條，在區域法院裁定案中3人無罪後，將法律問題轉交上訴庭，希望上訴庭釐清法律觀點，並強調上訴庭結論或對現正進行、將來開審的社會運動案件潛在極大影響。

原審法官郭啟安認為控方必須指證被告「集結在一起」，暴動罪才成立。不過，律政司根據普通法指出，「共同犯案」（joint enterprise）者毋須置身犯罪現場，並引述9個案例佐證，包括終審法院2016年在「陳錦成案」，即一宗黑幫謀殺案的判決中，闡明即使無證據顯示被告有份襲擊死者，但他全副武裝亦鼓勵了他人犯法，予他人「我並非孤身」的感覺，符合「共同犯案」原則，同樣謀殺罪成。

大狀：倘不限集結者 樓上嗌加油都會中

律政司認為郭官判決有誤，稱現時的暴動及非法集結相當流動，亦有無數角色，例如有人「睇水」、駕車接載暴徒逃走、運送裝備或武器，或是在遠處掘磚支援，此等行為雖然並非在暴動現場發生，仍應算是「共同犯案」。

有不肯透露姓名的大律師表示，若律政司的觀點獲法庭接納，將案發時涉案者不需「集結在一起」的「共同犯案」原則應用在暴動罪中，就會「好大件事」，屆時「樓上嗌加油又會中，老竇打電話畀喺現場個仔都可以中，咁我去到月球都可以係共同犯案啦」。

【案件編號：CASJ1/20】

明報記者

（反修例風暴）