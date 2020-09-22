倘泛民民調逾半撐走 鄭松泰跟隨離任

延任看法不變 「不希望破壞政治表態」

鄭松泰早前稱，若民主派未來非全面杯葛選舉，他認為可延任。他向本報稱看法無變，強調在政治原則上若認為延任不公義，日後理應不參選；又不認為此刻泛民總辭會有實際政治效果或作用，但若逾半泛民支持者冀藉總辭作政治表態，回應人大委任，他不希望因自己破壞其政治表態，避免被視為「有瑕疵」。

今次民調由香港民意研究所與中大傳播與民意研究中心合作，目標樣本2400個、「底線」2000；民調預料將進行至28日，並在30日前公布。若「參與民調議員」（即民主黨、公民黨、毛孟靜、張超雄、邵家臻）逾半支持者認為應離任，有關議員便跟隨。

鍾劍華料回應率可提早達標

香港民研副行政總裁鍾劍華回應查詢稱，原定民調最遲周一完成，但估計今次回應率會較其他民調佳，「大家都想表態」，有可能周末已接近達標。

民主黨、公民黨昨在facebook公布去留民調正式展開，呼籲市民積極回應。兩黨均稱不論民調結果如何，冀「主留派」及「杯葛派」兩陣營團結一致。除邵家臻及公民黨郭榮鏗，其他民主派功能組別議員未表態跟隨民調，據了解教協較早時亦開始業界民調。