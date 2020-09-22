王振民：以「三權分立」保司法獨立 無意義

李柱銘：鄧小平訓話後 基本法稿刪「三權分立」

王振民引述鄧小平曾稱港不宜「搞三權分立」，質疑在中國憲法體制排斥三權分立下，「在中國憲制土壤上怎麼可能會『長出』『三權分立』的體制呢？」他稱基本法中「行政長官」獨立成章，置於行政機關、立法機關、司法機關3章之前，是要突出行政長官、賦予特首廣泛權，彰顯鮮明「行政主導」特點。

對於「行政長官」獨立成章，前基本法起草委員會委員、民主黨創黨主席李柱銘稱，相較英國議會至上，港較貼近美國制度、「行政主導多點」，而美國亦是三權分立，當中最重要是司法獨立制衡。李憶述，當年基本法草稿有「三權分立」四字，但鄧小平召一眾草委訓話，「當時（鄧）有說三權分立不好，看美國，搞了3個政府出來」，最終定稿縱無「三權分立」四字，但條文精神不變。

張達明：施覺民辭職 多處不尋常

終審法院海外非常任法官施覺民月初辭職，正是林太發表香港「無三權分立」翌日。港大法律學院首席講師張達明昨形容施覺民辭職「令人非常憂慮」，有數處不尋常，包括其未提辭任原因，「首次看到有法官不是因健康這些可公開說的原因辭任」，而司法機構無講解或發表聲明，及特首刊憲稱撤銷任命卻無表揚其貢獻。法律界前議員吳靄儀亦在本報撰文稱終院法官辭職是大事，政府秘而不宣，「連正常禮儀的感謝、遺憾也沒有，一出口就是撤銷委任，究竟要給人什麼印象，對司法有多尊重？」