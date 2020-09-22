港聞

港聞二

潘曉穎母促陳同佳赴台投案 管浩鳴：通關後安排 台：早建渠道可隨時聯絡

【明報專訊】台灣殺人案疑犯陳同佳去年10月在港的洗黑錢罪刑滿出獄，承諾會到台灣自首，事隔近一年未動身。死者潘曉穎的母親接受「立場新聞」專訪，隔空向陳稱「人在做，天在看」，促兌現承諾。協助陳的聖公會教省秘書長管浩鳴昨回覆傳媒稱，「同佳一開始都沒有想逃避去面對這件事」，相信陳最終會承擔責任，希望兩地盡快通關讓他到台灣與律師見面安排陳同佳自首；據他了解，陳仍住警方安全屋。

台灣陸委會回覆查詢稱，「本案的關鍵是陳嫌（陳同佳）真實投案意願與港府的責任感」，台方已多次說明，刑事警察局及港警務處已建立單一聯繫窗口，港府也將台方投案窗口轉知陳，倘陳確定要到台灣面對司法可隨時直接聯絡台方，相關安排已就緒。

保安局：倘願自首 會協助

保安局回覆稱，港現無法律與台作逃犯移交及刑事司法協助，陳同佳就「清洗黑錢」服刑已完畢，現是「自由人」，港府無權續押或施加強制措施，若涉案人願赴台自首而獲台同意，會提供可行協助。

潘太於訪問形容，曉穎是她唯一最疼愛的寶貝女兒，期待和見證討回公道令女兒安息，是她能支持至今的唯一原因，「因為陳同佳被判嘅只有洗黑錢罪，謀殺罪係未能審判，對個女冇公理、冇公義」。她說，由陳同佳去年10月出獄，到台灣大選、新年、疫情，「（等待）都係無了期」，認為疫情不可再是他遲遲未赴台的理由。潘太強調，台灣當局早與香港警務處開通「單一特別窗口」，隨時準備陳赴台投案，「佢又要求警方保護，（我）真係好無奈、無助、難過」。

潘太：內疚引起社會事件

潘太說案發後六神無主，在朋友介紹下找民建聯協助，只要求港台司法互助以處理女兒案件，「我們不知道會引起一連串社會事件，感到非常內疚」。

管浩鳴昨被傳媒問到兩地通關是否陳同佳唯一考量，他稱非常希望盡快解決這事，會盡一切努力安排陳自首，「相信上天一定會為這件事畫上句號」。

潘太昨再透過立場新聞向管傳話，稱台灣已建立「特別窗口」，只要陳登上中華或長榮航空飛機便可投案，要求給確實日期。管浩鳴稱「我不是同佳或他父母的代言人」，有關律師溝通和其他安排細節不便再談。潘太再謂「請叫陳同佳本人出來交代」。

被問是否陳要求警方保護，管稱是陳主動提出。

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕反修例運動 陳同佳 周浩鼎 潘曉穎 台灣殺人案

上 / 下一篇新聞

【疫境前行】財庫局前局長陳家強：智慧城市有助防疫振經濟
【疫境前行】財庫局前局長陳家強：智慧城市有助防疫振經濟
【疫境前行】已承諾服務不可撤 經常開支沒法減
【疫境前行】已承諾服務不可撤 經常開支沒法減
【疫境前行】感同代人「想自己太多」 信年輕人可找到自己路
【疫境前行】感同代人「想自己太多」 信年輕人可找到自己路
英輸港個案排第四 未納高危地區 入境免陰性證明 許樹昌促納歐疫情反彈國家
英輸港個案排第四 未納高危地區 入境免陰性證明 許樹昌促納歐疫情反彈國家
確診菲傭源頭不明 常去天水圍頌富街市
確診菲傭源頭不明 常去天水圍頌富街市
德法研究：流感同步流行 新冠傳播恐增兩倍
德法研究：流感同步流行 新冠傳播恐增兩倍
假恒香月餅餅券元朗酒樓散貨 國產貨較正貨平三成 拘4人包括酒樓董事
假恒香月餅餅券元朗酒樓散貨 國產貨較正貨平三成 拘4人包括酒樓董事
市民假券換餅不果 嘆只能「丟咗佢」 恆香：真餅券有防偽QR Code
市民假券換餅不果 嘆只能「丟咗佢」 恆香：真餅券有防偽QR Code
疑服過量藥物 情侶倒斃黃大仙上邨
疑服過量藥物 情侶倒斃黃大仙上邨
休班警涉與毒販交收 情報科望遠鏡監視
休班警涉與毒販交收 情報科望遠鏡監視
市民商場紀念7．21 網媒記者遭票控限聚
市民商場紀念7．21 網媒記者遭票控限聚
張達明：12港人案證《逃犯例》憂慮
張達明：12港人案證《逃犯例》憂慮
律政司促裁定「犯暴動不限現場」 指物資站哨兵家長車 可視共同犯案
律政司促裁定「犯暴動不限現場」 指物資站哨兵家長車 可視共同犯案
8·31衝突案 警認屢違證物處理程序
8·31衝突案 警認屢違證物處理程序
速龍警稱遭起底 入稟求刪資料索償
速龍警稱遭起底 入稟求刪資料索償
王振民：以「三權分立」保司法獨立 無意義
王振民：以「三權分立」保司法獨立 無意義
倘泛民民調逾半撐走 鄭松泰跟隨離任
倘泛民民調逾半撐走 鄭松泰跟隨離任
岑子杰遇襲案 一車手囚46個月
岑子杰遇襲案 一車手囚46個月
守專業非為黃藍 民主派選委角逐建築師會理事
守專業非為黃藍 民主派選委角逐建築師會理事
IT界疑種票案 涉候選人楊全盛
IT界疑種票案 涉候選人楊全盛
粉嶺高球場32頃續租3年 年租1元 140頃千元租至2027 議員斥賤價批地
粉嶺高球場32頃續租3年 年租1元 140頃千元租至2027 議員斥賤價批地
房地產會倡桂山島填海 灣區11市合作
房地產會倡桂山島填海 灣區11市合作
虐畜限半年檢控 鄺俊宇擬提私人草案修例
虐畜限半年檢控 鄺俊宇擬提私人草案修例
覆核與僱主同住規定 外傭上訴駁回
覆核與僱主同住規定 外傭上訴駁回
羅致光拒答「松山府邸」事件 事主子批欠承擔
羅致光拒答「松山府邸」事件 事主子批欠承擔
向低收入新移民派1萬 周日可申 派錢外判中銀沒招標 羅致光：省時間
向低收入新移民派1萬 周日可申 派錢外判中銀沒招標 羅致光：省時間
中科遭頒令清盤 潘焯鴻：業務早「歸零」無影響
中科遭頒令清盤 潘焯鴻：業務早「歸零」無影響
生產力局教路填表 中小企3月領資助
生產力局教路填表 中小企3月領資助
紅雨伴放工
紅雨伴放工
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】《理大圍城》映前兩個鐘被列三級 未成年觀眾需臨時退票
【Emily】《理大圍城》映前兩個鐘被列三級 未成年觀眾需臨時退票
【Emily】批反聚賭小題大做 撰文市民道歉 王進洋：唔接受 唔需要
【Emily】批反聚賭小題大做 撰文市民道歉 王進洋：唔接受 唔需要
【Emily】「副班長」 陳克勤：最驚收李慧琼電話
【Emily】「副班長」 陳克勤：最驚收李慧琼電話
【Emily】「公民社會研究所」網上民調：九成人稱內地處理12港人非常恰當
【Emily】「公民社會研究所」網上民調：九成人稱內地處理12港人非常恰當
【Emily】無錢搭飛機 陳南祿大一行船4月看世界
【Emily】無錢搭飛機 陳南祿大一行船4月看世界
【Emily】工聯萬個「愛心食物包」派長者失業者
【Emily】工聯萬個「愛心食物包」派長者失業者