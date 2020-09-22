潘曉穎母促陳同佳赴台投案 管浩鳴：通關後安排 台：早建渠道可隨時聯絡

台灣陸委會回覆查詢稱，「本案的關鍵是陳嫌（陳同佳）真實投案意願與港府的責任感」，台方已多次說明，刑事警察局及港警務處已建立單一聯繫窗口，港府也將台方投案窗口轉知陳，倘陳確定要到台灣面對司法可隨時直接聯絡台方，相關安排已就緒。

保安局：倘願自首 會協助

保安局回覆稱，港現無法律與台作逃犯移交及刑事司法協助，陳同佳就「清洗黑錢」服刑已完畢，現是「自由人」，港府無權續押或施加強制措施，若涉案人願赴台自首而獲台同意，會提供可行協助。

潘太於訪問形容，曉穎是她唯一最疼愛的寶貝女兒，期待和見證討回公道令女兒安息，是她能支持至今的唯一原因，「因為陳同佳被判嘅只有洗黑錢罪，謀殺罪係未能審判，對個女冇公理、冇公義」。她說，由陳同佳去年10月出獄，到台灣大選、新年、疫情，「（等待）都係無了期」，認為疫情不可再是他遲遲未赴台的理由。潘太強調，台灣當局早與香港警務處開通「單一特別窗口」，隨時準備陳赴台投案，「佢又要求警方保護，（我）真係好無奈、無助、難過」。

潘太：內疚引起社會事件

潘太說案發後六神無主，在朋友介紹下找民建聯協助，只要求港台司法互助以處理女兒案件，「我們不知道會引起一連串社會事件，感到非常內疚」。

管浩鳴昨被傳媒問到兩地通關是否陳同佳唯一考量，他稱非常希望盡快解決這事，會盡一切努力安排陳自首，「相信上天一定會為這件事畫上句號」。

潘太昨再透過立場新聞向管傳話，稱台灣已建立「特別窗口」，只要陳登上中華或長榮航空飛機便可投案，要求給確實日期。管浩鳴稱「我不是同佳或他父母的代言人」，有關律師溝通和其他安排細節不便再談。潘太再謂「請叫陳同佳本人出來交代」。

被問是否陳要求警方保護，管稱是陳主動提出。

明報記者

（反修例風暴）