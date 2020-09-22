港聞

港聞二

休班警涉與毒販交收 情報科望遠鏡監視

【明報專訊】休班警涉去年2月在新屯門中心藏毒，警方目擊疑似「交收」過程，同時拘捕疑向休班警提供毒品的女子。兩人不認罪，昨日在屯門裁判法院受審，控方傳召刑事情報科警員，透露案發期間在高處利用望遠鏡觀察，目擊休班警取出「紙張」，換取對方一些「細小物件」。

目擊休班警取出「紙張」

兩名被告分別為警員陳天賜（47歲）及女子阮嘉欣（21歲），陳被控一項管有危險藥物（即藏毒罪），阮被控一項販毒罪。控罪指出，兩人於去年2月21日在新屯門中心3座地下電梯大堂犯案，涉事毒品為兩個膠袋內藏1.3克粉末內含1.13克氯胺酮（俗稱K仔）。

本案出庭作供的警員，大部分受匿名令保護， 在屏風後作供。控方首先傳召案發監察被告的警員，他供稱利用10倍放大望遠鏡，部署在新屯門中心附近一幢大廈天台監視。

該警員憶述，當日下午5時許，有同袍經傳呼機通知，被告已到達新屯門中心平台，他遂遙距鎖定穿著杏色外套的被告，發現他正在抽煙。其後，一輛新界的士駛至，一男一女下車並行近被告，被告從口袋中取出紙張交給該男子，該男子交給被告某些「細小物件」，狀似「交收」。

男被告一方指出，根據閉路電視顯示，男被告跟該男子實際只「拍一下手」，不會是「交收」，又質疑警員從數十層樓上面觀察，根本不能見到實際情况。作供警員則指毒品交收「唔使好耐」，「拍一下手」完成交收絕對有可能，又稱警方提供的望遠鏡足以觀察男被告，惟他不能確認被告取出的紙張屬鈔票。

女被告一方表示，女被告由始至終沒有跟男被告接觸或溝通，又指案中男子跟男被告「拍手」有許多可能，未必是毒品交收。警員同意。案件今天續審。

【案件編號：TMCC1687/20】

相關字詞﹕氯胺酮 管有危險藥物 販毒 休班警員

上 / 下一篇新聞

【疫境前行】財庫局前局長陳家強：智慧城市有助防疫振經濟
【疫境前行】財庫局前局長陳家強：智慧城市有助防疫振經濟
【疫境前行】已承諾服務不可撤 經常開支沒法減
【疫境前行】已承諾服務不可撤 經常開支沒法減
【疫境前行】感同代人「想自己太多」 信年輕人可找到自己路
【疫境前行】感同代人「想自己太多」 信年輕人可找到自己路
英輸港個案排第四 未納高危地區 入境免陰性證明 許樹昌促納歐疫情反彈國家
英輸港個案排第四 未納高危地區 入境免陰性證明 許樹昌促納歐疫情反彈國家
確診菲傭源頭不明 常去天水圍頌富街市
確診菲傭源頭不明 常去天水圍頌富街市
德法研究：流感同步流行 新冠傳播恐增兩倍
德法研究：流感同步流行 新冠傳播恐增兩倍
假恒香月餅餅券元朗酒樓散貨 國產貨較正貨平三成 拘4人包括酒樓董事
假恒香月餅餅券元朗酒樓散貨 國產貨較正貨平三成 拘4人包括酒樓董事
市民假券換餅不果 嘆只能「丟咗佢」 恆香：真餅券有防偽QR Code
市民假券換餅不果 嘆只能「丟咗佢」 恆香：真餅券有防偽QR Code
疑服過量藥物 情侶倒斃黃大仙上邨
疑服過量藥物 情侶倒斃黃大仙上邨
潘曉穎母促陳同佳赴台投案 管浩鳴：通關後安排 台：早建渠道可隨時聯絡
潘曉穎母促陳同佳赴台投案 管浩鳴：通關後安排 台：早建渠道可隨時聯絡
市民商場紀念7．21 網媒記者遭票控限聚
市民商場紀念7．21 網媒記者遭票控限聚
張達明：12港人案證《逃犯例》憂慮
張達明：12港人案證《逃犯例》憂慮
律政司促裁定「犯暴動不限現場」 指物資站哨兵家長車 可視共同犯案
律政司促裁定「犯暴動不限現場」 指物資站哨兵家長車 可視共同犯案
8·31衝突案 警認屢違證物處理程序
8·31衝突案 警認屢違證物處理程序
速龍警稱遭起底 入稟求刪資料索償
速龍警稱遭起底 入稟求刪資料索償
王振民：以「三權分立」保司法獨立 無意義
王振民：以「三權分立」保司法獨立 無意義
倘泛民民調逾半撐走 鄭松泰跟隨離任
倘泛民民調逾半撐走 鄭松泰跟隨離任
岑子杰遇襲案 一車手囚46個月
岑子杰遇襲案 一車手囚46個月
守專業非為黃藍 民主派選委角逐建築師會理事
守專業非為黃藍 民主派選委角逐建築師會理事
IT界疑種票案 涉候選人楊全盛
IT界疑種票案 涉候選人楊全盛
粉嶺高球場32頃續租3年 年租1元 140頃千元租至2027 議員斥賤價批地
粉嶺高球場32頃續租3年 年租1元 140頃千元租至2027 議員斥賤價批地
房地產會倡桂山島填海 灣區11市合作
房地產會倡桂山島填海 灣區11市合作
虐畜限半年檢控 鄺俊宇擬提私人草案修例
虐畜限半年檢控 鄺俊宇擬提私人草案修例
覆核與僱主同住規定 外傭上訴駁回
覆核與僱主同住規定 外傭上訴駁回
羅致光拒答「松山府邸」事件 事主子批欠承擔
羅致光拒答「松山府邸」事件 事主子批欠承擔
向低收入新移民派1萬 周日可申 派錢外判中銀沒招標 羅致光：省時間
向低收入新移民派1萬 周日可申 派錢外判中銀沒招標 羅致光：省時間
中科遭頒令清盤 潘焯鴻：業務早「歸零」無影響
中科遭頒令清盤 潘焯鴻：業務早「歸零」無影響
生產力局教路填表 中小企3月領資助
生產力局教路填表 中小企3月領資助
紅雨伴放工
紅雨伴放工
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】《理大圍城》映前兩個鐘被列三級 未成年觀眾需臨時退票
【Emily】《理大圍城》映前兩個鐘被列三級 未成年觀眾需臨時退票
【Emily】批反聚賭小題大做 撰文市民道歉 王進洋：唔接受 唔需要
【Emily】批反聚賭小題大做 撰文市民道歉 王進洋：唔接受 唔需要
【Emily】「副班長」 陳克勤：最驚收李慧琼電話
【Emily】「副班長」 陳克勤：最驚收李慧琼電話
【Emily】「公民社會研究所」網上民調：九成人稱內地處理12港人非常恰當
【Emily】「公民社會研究所」網上民調：九成人稱內地處理12港人非常恰當
【Emily】無錢搭飛機 陳南祿大一行船4月看世界
【Emily】無錢搭飛機 陳南祿大一行船4月看世界
【Emily】工聯萬個「愛心食物包」派長者失業者
【Emily】工聯萬個「愛心食物包」派長者失業者