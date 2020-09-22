休班警涉與毒販交收 情報科望遠鏡監視

目擊休班警取出「紙張」

兩名被告分別為警員陳天賜（47歲）及女子阮嘉欣（21歲），陳被控一項管有危險藥物（即藏毒罪），阮被控一項販毒罪。控罪指出，兩人於去年2月21日在新屯門中心3座地下電梯大堂犯案，涉事毒品為兩個膠袋內藏1.3克粉末內含1.13克氯胺酮（俗稱K仔）。

本案出庭作供的警員，大部分受匿名令保護， 在屏風後作供。控方首先傳召案發監察被告的警員，他供稱利用10倍放大望遠鏡，部署在新屯門中心附近一幢大廈天台監視。

該警員憶述，當日下午5時許，有同袍經傳呼機通知，被告已到達新屯門中心平台，他遂遙距鎖定穿著杏色外套的被告，發現他正在抽煙。其後，一輛新界的士駛至，一男一女下車並行近被告，被告從口袋中取出紙張交給該男子，該男子交給被告某些「細小物件」，狀似「交收」。

男被告一方指出，根據閉路電視顯示，男被告跟該男子實際只「拍一下手」，不會是「交收」，又質疑警員從數十層樓上面觀察，根本不能見到實際情况。作供警員則指毒品交收「唔使好耐」，「拍一下手」完成交收絕對有可能，又稱警方提供的望遠鏡足以觀察男被告，惟他不能確認被告取出的紙張屬鈔票。

女被告一方表示，女被告由始至終沒有跟男被告接觸或溝通，又指案中男子跟男被告「拍手」有許多可能，未必是毒品交收。警員同意。案件今天續審。

【案件編號：TMCC1687/20】