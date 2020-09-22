疑服過量藥物 情侶倒斃黃大仙上邨

姓許男死者33歲，為該單位登記戶主，姓陳女死者38歲，警方相信二人為情侶關係。昨早11時42分，有保安報警稱溢善樓一單位傳出異味，消防到場破門發現該對男女於廳中昏迷，救護員到場證實他們已明顯死亡。現場消息稱涉事單位在9樓，昨早房屋署人員登門時發現有異味，通知保安報警揭發事件。

無表面傷痕 男死者截肢

警方發現兩死者無表面傷痕，女死者口角滲血，沒檢獲遺書。法醫初步檢查，懷疑二人曾服用過量藥物，警方檢走一批藥物、飲料及鐵鏈等作進一步化驗，重案組跟進，並調查是否涉及自殺協定。案件列屍體發現。

鄰居李伯伯說，該對男女入住上址約3年，男戶主一隻腳截肢，依賴電動輪椅出入，偶爾會用義肢步行。李伯伯稱，該男子育有一名手抱女嬰，但女嬰並非居於上址，平日交由其他人照顧，偶爾被帶返單位。據悉消防破門時女嬰不在屋內。另有街坊稱，男死者早前在內地與一名相貌娟好女子結婚，並誕下女兒，惟近日已不見該女子；但見到女死者常出入單位，並稱女死者走路有點跛。

社署發言人稱兩死者並非社署社工現正跟進的個案，已分別聯絡兩人的家屬，並按他們的福利需要提供協助，包括情緒支援及經濟援助等。據悉，男死者的女兒早前已交由生母照顧，兩死者並無育有子女。房署稱，有關住戶其他個人資料不便透露。