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市民假券換餅不果 嘆只能「丟咗佢」 恆香：真餅券有防偽QR Code

【明報專訊】元朗酒樓職員等被揭發涉嫌售賣冒牌恆香月餅及月餅券，有事主昨日帶同偽造月餅券到酒樓換餅不果，嘆受騙後只能把券「丟咗佢」。恒香發言人稱月餅產品均設有名為「真的碼」的QR Code防偽，呼籲市民應到官方門市、網店、大型超市及百貨公司購買。

事主：往後光顧其他品牌

涉事酒樓為元朗西菁街10號的「嘉嘉好宴會廳」。事主范先生表示，早前獲友人送贈月餅券，昨日特意偕妻子由上水到元朗恆香總店換餅，惟遭職員告知月餅券是偽造。他其後根據月餅券資料到嘉嘉好換餅，遭店員告知無餅可換。他說自己沒看新聞，亦沒想過手上月餅券是偽造，唯有「丟咗佢」，往後會光顧其他品牌。

恒香籲到門市超市購買

根據范先生提供的冒牌月餅券，該券未有標示條碼，背面內容提到換領地點為嘉嘉好宴會廳，未有提及恆香門市地址。本報其後向恒香老餅家總店查詢，職員向本報展示正版的月餅券，其正面印有恆香多個認證，左下角印有名為「真的碼」的QR Code，右下角有另一組條碼；背面詳列恆香官方門市和大型超市及百貨公司展銷場的地址。

恒香發言人表示，行政總裁王偉樑曾收到消息稱有內地廠房曾偽造恆香月餅，他曾親身到內地舉報，但因處理需時，故引入數碼技術防偽，其中月餅產品設有「真的碼」防偽，呼籲市民到官方門市、網店、大型超市及百貨公司購買。

相關字詞﹕恆香元朗廠房 月餅券 月餅

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