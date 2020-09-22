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假恒香月餅餅券元朗酒樓散貨 國產貨較正貨平三成 拘4人包括酒樓董事

【明報專訊】中秋節臨近，元朗有酒樓董事及職員等被揭發售賣冒牌恆香老餅家月餅及月餅券，海關上周接獲舉報後，突擊搜查酒樓，發現該處售賣來自內地的170盒冒牌恆香月餅及200張虛假月餅券，售價較正貨低逾三成；事後海關在元朗區搗破一個貨倉，再搜出170盒冒牌恆香月餅，共有4名男女被捕。兩批月餅及月餅券市值約9萬元。

其中一男兩女於酒樓被捕，他們年齡介乎39至51歲，分別為一名酒樓集團董事、一名酒樓負責人及一名酒樓職員；一名於貨倉被捕的77歲男子為冒牌月餅集團主腦，4人保釋候查。

酒樓：供應商問題 會退款

涉嫌售賣冒牌恆香月餅及月餅券的酒樓為元朗西菁街10號「嘉嘉好宴會廳」，本報記者昨午向嘉嘉好詢問回應，對方稱負責人不在「唔方便回應」後掛斷電話。酒樓貼出告示，指月餅供應商有問題，會安排退款並致歉。

海關版權及商標調查科高級監督謝國強稱，上周初有市民光顧涉事酒樓時，該酒樓向客人推銷「恆香月餅」及「月餅券」，聲稱可以該批月餅券到恆香的總店及分店換領月餅。有市民不虞有詐購入月餅券，惟去到恆香換領時獲職員告知月餅券為偽冒。

海關接獲舉報後，上周五突擊搜查位於元朗西菁街的涉事酒樓，當場拘捕一男兩女，檢獲170盒冒牌恆香月餅及200張假月餅券。海關其後到元朗大樹下西路搜查一個貨倉，拘捕一名集團主腦及搜出170盒冒牌月餅。

據了解，冒牌恆香月餅售價由158至約190元不等，主要有雙黃白蓮蓉月、流心奶黃月及五仁月3款，當中以雙黃白蓮蓉售價最貴，但仍比正貨的230元便宜約兩成。

謝國強說，該批冒牌月餅售價約為正貨七折，其包裝設計與本地正貨不同，但有抄襲正牌的註冊商標，盒上亦有恆香100周年標示；商品標示中的公司地址為恆香的香港舊廠房地址，生產地為內地。

檢340盒 料不足百盒流出市面

海關料該批冒牌月餅原作內地銷售，較早前有部分冒牌月餅流入香港銷售，惟因新冠病毒疫情令內地旅客無法來港購買，故有人營造「香港品牌，內地製造」假象，利用有不少本地人光顧的酒樓散貨。謝國強稱，被捕集團主腦早前向涉事酒樓推銷該批月餅，暫未知酒樓對月餅為冒牌貨是否知情，又稱相信有不足100盒冒牌月餅及100張偽造月餅券流出市面，目前政府化驗所正檢驗該批冒牌貨是否含有害成分。

相關字詞﹕冒牌月餅 月餅券 月餅 恆香元朗廠房

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