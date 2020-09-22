德法研究：流感同步流行 新冠傳播恐增兩倍

港學者：病徵相似 或致遲隔離

港人多戴罩 情况有別歐洲

預印期刊網站medRxiv最近上載一份德國和法國的研究「流感可能增加新冠病毒傳播」，利用數學模型分析過去大半年比利時、挪威、意大利和西班牙的疫情數據，發現流感和新冠病毒同時流行期間，可將新冠病毒的傳播增加2至2.5倍。

中文大學公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安引述5月曾有美國研究稱，感染流感後，呼吸道可能產生更多ACE2受體，令人更易感染新冠病毒，也可能因為兩種病毒同時流行，醫生從病徵上分辨不到兩種病人，或會延遲隔離新冠病人，致較大型傳播。

郭健安說上述德法研究結果未必適用於香港，因研究中的4個國家戴口罩比例遠低於香港，社交距離亦不一樣，而香港今年亦沒出現過往的夏季流感。他認為市民應盡量接種流感疫苗，若六成至七成市民接種，可形成群體免疫力，減低流感對醫療系統的壓力之餘，亦可能有助減少新冠病毒傳播。

許樹昌：研究未經同行審閱

料兩疫夾擊風險低

根據衛生防護中心《流感速遞》，本港實驗室監察於過去15周都未發現流感個案。中大呼吸系統科講座教授許樹昌強調上述德法研究未經同行審閱，數學模型亦有其限制。他說武漢最初爆疫時港人隨即戴口罩及勤洗手，有效將一般維持14周的流感季節縮短至今年的5周，認為若市民保持衛生及戴口罩，加上接種流感疫苗，相信兩種病毒夾擊的風險不高。

醫學會副會長鄭志文呼籲市民接種流感疫苗，有助醫生辨識新冠病人。他說近期已多了市民查詢何時可接種流感疫苗，自己的診所今年較去年多訂了約兩成流感疫苗，但藥廠稱因生產和付運物流等問題，部分疫苗未到貨，只取得去年約九成的疫苗。

（疫情第三波）