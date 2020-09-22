確診菲傭源頭不明 常去天水圍頌富街市

消息：中秋前再放寬限聚機率低

當局過去已連續兩周防放寬聚社交距離措施，政府消息稱，因每輪措施放寬的效果要兩周後才呈現，故上周放寬4人限聚及食肆可營業至午夜的措施，要觀察至本周末才能確定會否引起疫情反彈，換言之，本周再放寬限聚人數和食肆每枱人數的機率不高，市民下周四中秋節出街做節，極可能仍要4人一枱。

增6確診 4菲傭3為輸入個案

昨日確診、屬本地源頭不明個案的60歲菲傭上周五（18日）發病，在傳染期（16日）曾到天秀墟剪髮，該名髮型師須檢疫，而菲傭的僱主一家有4人也需檢疫。該菲傭每周到頌富街市一兩次，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說會盡量向檔販派樣本瓶，希望擴大檢測找出隱形患者。至於該菲傭周末租住的元朗住所，曾共用廁所的人亦需檢疫，警方仍與她及其僱主了解確實地址。

另外，港大公共衛生學院實驗室一名28歲女研究員日前確診，屬源頭不明個案，學院於實驗室採集37個環境樣本，當中14個對新冠病毒呈陽性。張竹君說，陽性樣本主要分佈在患者的桌椅、電腦滑鼠、附近座位及門柄等，環境樣本的病毒Ct值偏高，約在30以上（即傳染性較低），難以培植到病毒，而較低病毒數值的為座椅及電腦滑鼠上的樣本，Ct值為26及29。

港大實驗室病毒料由患者帶入

張竹君說暫未能百分百確定患者如何感染，但相信她將病毒帶入實驗室的機率較高。她解釋，如果辦公室內有其他人感染，病毒可能會散發到更多地方，但據目前資料，最接近患者的環境樣本病毒量較高，與患者污染環境較脗合。衛生防護中心向職員提供330個樣本瓶檢測病毒，全部為陰性。該辦公室已關閉作大清洗，患者的同事已被送往檢疫，暫未收到相關初步確診個案。

（疫情第三波）