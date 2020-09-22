英輸港個案排第四 未納高危地區 入境免陰性證明 許樹昌促納歐疫情反彈國家

英每日確診一周倍增

專家：倘持續至10月中將日增5萬

歐洲多國在暑期放寬防疫封鎖措施後，新冠病毒疫情反彈，其中英國上周六（19日）新增4422宗確診，是自5月8日以來單日最高。

英國政府科學顧問瓦蘭斯表示，目前每日確診數目每7天就倍增，若情况持續，到10月中每天就會新增5萬人染疫，到11月中每天會有逾200人死亡。英國傳媒報道，首相約翰遜正考慮英格蘭實施兩周小型封城，包括關閉酒吧和餐廳、晚上10時後宵禁等措施。當地政府日前已宣布在英格蘭推出「加辣」防疫措施，從9月28日起違自我隔離安排者最高可罰款1萬鎊（約9.9萬港元）。

印度輸港47宗最多 菲34宗居次

至於亞洲「重災區」印度，疫情仍未見頂，昨日再確診逾8.2萬宗病例，惟當局仍重開旅遊景點泰姬陵。印度累計逾540萬宗確診，僅次於美國的逾680萬宗，分析估計印度未來數周或超過美國，成為全球最多確診的國家。

本報分析由8月20日至9月21日的131宗輸入個案，來自25個國家，當中印度（47宗）最多，其次是菲律賓（34宗），其後依次為尼泊爾（8宗）、英國（7宗）及巴基斯坦（6宗）。然而，被港府界定為「高風險地區」的10個國家，英國不在此列，也是過去5周錄得最多輸入個案國家中，唯一不納入「高風險地區」。

曾祈殷促入境持24小時陰性證明

港府要求來自高風險地區的入境者持有起飛前72小時內的核酸檢測陰性證明，以及預訂酒店房間的確認書。中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，目前歐洲多國如英國、法國及西班牙等面對第二波疫情，「都算高風險」，建議政府調整高風險地區名單，加入上述國家，要求相關抵港者提供病毒陰性證明較「穩陣」。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷稱，政府應收緊外地來港者的檢疫措施，要求入境者持有的陰性證明由72小時內改為24小時內；若發現某一地區輸入個案較多，應暫停由相關高危地區的航班於本港機場降落。

呼吸系統科專科醫生梁子超則認為，提供72小時內有效的陰性證明已難再縮短時限，認為若登機前的檢測工作做得好，不會有高陽性比例的情况。他建議航空公司檢視來自高風險地區者提交的資料或檢測證明有否問題，又可在需要時進一步收緊停飛措施；另建議政府安排外地來港者入住政府新興建的檢疫設施，減少分散於酒店或家居隔離。

對於會否將英國等列入高風險地區，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示會視乎當地檢測能力、疫情發展及輸入個案等因素。

張竹君說當局已收緊法例第599H章，如一航班有5人或以上抵港時確診，或連續兩班同一出發點航班有3人或以上抵港時確診，有關來港民航機要停飛14天。

明報記者

（疫情第三波）