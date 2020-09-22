【疫境前行】感同代人「想自己太多」 信年輕人可找到自己路

「我們這一代人普遍是think too much about ourselves（想自己的事太多），很多事只用我們的角度去看就不正確。」他又說，香港仍是很自由和法治的社會，亦很開放，年輕人仍有空間去發展自己，讓個人及家人開心地生活。他自言與年輕同事一起工作，跟他們學到很多東西，年輕同事都很懂得怎樣表達自己，「很型，衣著又潮，又懂得怎樣玩社交媒體」。

信港仍自由有法治 年輕人有空間

過去一年多，香港人經歷社會運動及疫情，心中都有忐忑。陳家強說過去一年自己都有不少反思：「我會想為何大家意見的分歧會那麼深，但我未必有答案。作為一名曾參與教育的學者，又曾在政府工作，這些事情都令我在想，是不是我們沒察覺到有些東西在發生。」

正面看待疫情 看Netflix也開心

到今年初香港疫情爆發，反而令他更正面地面對。「我很積極，和家人的關係更親密，少了社交活動，不能出外吃飯，便多跟家人一齊吃，叫外賣。會想着怎樣保護家人。不能外出做運動就在家裏做。以往沒空閒看Netflix，現在都會看。這些事都令我開心。」他說事態發展令他想到，放低意識形態這東西，其實大家都要生活、想家人開心，生活上都是要向前行。

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