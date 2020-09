【疫境前行】感同代人「想自己太多」 信年輕人可找到自己路

「我們這一代人普遍是think too much about ourselves(想自己的事太多),很多事只用我們的角度去看就不正確。」他又說,香港仍是很自由和法治的社會,亦很開放,年輕人仍有空間去發展自己,讓個人及家人開心地生活。他自言與年輕同事一起工作,跟他們學到很多東西,年輕同事都很懂得怎樣表達自己,「很型,衣著又潮,又懂得怎樣玩社交媒體」。

信港仍自由有法治 年輕人有空間

過去一年多,香港人經歷社會運動及疫情,心中都有忐忑。陳家強說過去一年自己都有不少反思:「我會想為何大家意見的分歧會那麼深,但我未必有答案。作為一名曾參與教育的學者,又曾在政府工作,這些事情都令我在想,是不是我們沒察覺到有些東西在發生。」

正面看待疫情 看Netflix也開心

到今年初香港疫情爆發,反而令他更正面地面對。「我很積極,和家人的關係更親密,少了社交活動,不能出外吃飯,便多跟家人一齊吃,叫外賣。會想着怎樣保護家人。不能外出做運動就在家裏做。以往沒空閒看Netflix,現在都會看。這些事都令我開心。」他說事態發展令他想到,放低意識形態這東西,其實大家都要生活、想家人開心,生活上都是要向前行。

