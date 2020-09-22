港聞

港聞一

【疫境前行】已承諾服務不可撤 經常開支沒法減

【明報專訊】財政司長陳茂波上月在網誌上說，因為推出防疫抗疫基金，預計明年3月底港府財政儲備會降至8000多億元，相當於13個月政府開支。最近有消息指港府已開始要求各部門控制經常開支。在2007至2017年出任財經事務及庫務局長的陳家強說，因為經常開支涉及的都是社會福利、教育及醫療等，承諾了的服務不可能撤回，所以他覺得縮減經常開支並不可能，只可透過未來一段日子控制其增長，等待香港經濟復蘇。

「我相信近年社會環境是希望政府多使錢，多推社會福利，有社會的共識，做了就不能推翻。」陳家強說。翻查資料，由2011/12年度起，政府每年經常開支增幅均超過5%，在2018/19及2019/20年度，增幅更達到或接近一成。根據陳茂波今年2月預測，本年度同樣達一成（見表2）。雖然增速加快，但陳家強認為大體上仍不離開《基本法》要求。根據基本法第107條，特區政府的財政預算要「以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長相適應」。以2018及2019兩年為例，香港的GDP分別是增長3%及負增長1.2%，而基本通脹率則為2.6%及3%。

公務員減薪政治上不可能

雖然開支增長較大，但陳家強對港府財政不太憂慮，因為今次的衰退並不是經濟周期所導致，而是因為疫情的突然衝擊，才引致需求急速減低。至於港府是否應該像SARS前後減公務員人工和推出「肥雞餐」來節約開支，他亦認為目前環境跟當年不同，「你記得當時是因為亞洲國家的貨幣大幅貶值，而港元因為聯繫匯率而保持不變，令香港經歷長時間的通縮（見圖1），所以公務員才要減薪，我們現在沒有這現象」。他又說，那次減薪政治上引發大反彈，所以他認為很難做第二次，若令到私人機構也減薪，到頭來亦會削弱需求，拖累經濟；推「肥雞餐」暫時亦沒有需要。

前景好轉 「大家信可見隧道盡頭」

雖然他認為香港經濟短期難以樂觀，但他同意全球經濟前景已較3月時好轉。「看來大家都開始掌握重啟經濟的方法，對疫苗有憧憬，開始相信應該會見到隧道的盡頭。相對起來，3月時大家看到的只是漆黑一片。」從採購經理指數PMI數據來看，中國及美國分別在今年2月及4月跌至谷底，8月已返回50以上水平，即表示企業對前景看法較之前一個月改善。反觀香港的PMI持續在50以下（見圖2）。陳家強說中國控疫明顯較好，內需已顯著回升。歐美等地疫情雖未受控，但多已找到節奏，即使疫情再爆發，在「開開關關」中懂得怎保持經濟繼續運作，避免再次封城。

相關字詞﹕疫境前行

上 / 下一篇新聞

【疫境前行】財庫局前局長陳家強：智慧城市有助防疫振經濟
【疫境前行】財庫局前局長陳家強：智慧城市有助防疫振經濟
【疫境前行】感同代人「想自己太多」 信年輕人可找到自己路
【疫境前行】感同代人「想自己太多」 信年輕人可找到自己路
英輸港個案排第四 未納高危地區 入境免陰性證明 許樹昌促納歐疫情反彈國家
英輸港個案排第四 未納高危地區 入境免陰性證明 許樹昌促納歐疫情反彈國家
確診菲傭源頭不明 常去天水圍頌富街市
確診菲傭源頭不明 常去天水圍頌富街市
德法研究：流感同步流行 新冠傳播恐增兩倍
德法研究：流感同步流行 新冠傳播恐增兩倍
假恒香月餅餅券元朗酒樓散貨 國產貨較正貨平三成 拘4人包括酒樓董事
假恒香月餅餅券元朗酒樓散貨 國產貨較正貨平三成 拘4人包括酒樓董事
市民假券換餅不果 嘆只能「丟咗佢」 恆香：真餅券有防偽QR Code
市民假券換餅不果 嘆只能「丟咗佢」 恆香：真餅券有防偽QR Code
疑服過量藥物 情侶倒斃黃大仙上邨
疑服過量藥物 情侶倒斃黃大仙上邨
休班警涉與毒販交收 情報科望遠鏡監視
休班警涉與毒販交收 情報科望遠鏡監視
潘曉穎母促陳同佳赴台投案 管浩鳴：通關後安排 台：早建渠道可隨時聯絡
潘曉穎母促陳同佳赴台投案 管浩鳴：通關後安排 台：早建渠道可隨時聯絡
市民商場紀念7．21 網媒記者遭票控限聚
市民商場紀念7．21 網媒記者遭票控限聚
張達明：12港人案證《逃犯例》憂慮
張達明：12港人案證《逃犯例》憂慮
律政司促裁定「犯暴動不限現場」 指物資站哨兵家長車 可視共同犯案
律政司促裁定「犯暴動不限現場」 指物資站哨兵家長車 可視共同犯案
8·31衝突案 警認屢違證物處理程序
8·31衝突案 警認屢違證物處理程序
速龍警稱遭起底 入稟求刪資料索償
速龍警稱遭起底 入稟求刪資料索償
王振民：以「三權分立」保司法獨立 無意義
王振民：以「三權分立」保司法獨立 無意義
倘泛民民調逾半撐走 鄭松泰跟隨離任
倘泛民民調逾半撐走 鄭松泰跟隨離任
岑子杰遇襲案 一車手囚46個月
岑子杰遇襲案 一車手囚46個月
守專業非為黃藍 民主派選委角逐建築師會理事
守專業非為黃藍 民主派選委角逐建築師會理事
IT界疑種票案 涉候選人楊全盛
IT界疑種票案 涉候選人楊全盛
粉嶺高球場32頃續租3年 年租1元 140頃千元租至2027 議員斥賤價批地
粉嶺高球場32頃續租3年 年租1元 140頃千元租至2027 議員斥賤價批地
房地產會倡桂山島填海 灣區11市合作
房地產會倡桂山島填海 灣區11市合作
虐畜限半年檢控 鄺俊宇擬提私人草案修例
虐畜限半年檢控 鄺俊宇擬提私人草案修例
覆核與僱主同住規定 外傭上訴駁回
覆核與僱主同住規定 外傭上訴駁回
羅致光拒答「松山府邸」事件 事主子批欠承擔
羅致光拒答「松山府邸」事件 事主子批欠承擔
向低收入新移民派1萬 周日可申 派錢外判中銀沒招標 羅致光：省時間
向低收入新移民派1萬 周日可申 派錢外判中銀沒招標 羅致光：省時間
中科遭頒令清盤 潘焯鴻：業務早「歸零」無影響
中科遭頒令清盤 潘焯鴻：業務早「歸零」無影響
生產力局教路填表 中小企3月領資助
生產力局教路填表 中小企3月領資助
紅雨伴放工
紅雨伴放工
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】《理大圍城》映前兩個鐘被列三級 未成年觀眾需臨時退票
【Emily】《理大圍城》映前兩個鐘被列三級 未成年觀眾需臨時退票
【Emily】批反聚賭小題大做 撰文市民道歉 王進洋：唔接受 唔需要
【Emily】批反聚賭小題大做 撰文市民道歉 王進洋：唔接受 唔需要
【Emily】「副班長」 陳克勤：最驚收李慧琼電話
【Emily】「副班長」 陳克勤：最驚收李慧琼電話
【Emily】「公民社會研究所」網上民調：九成人稱內地處理12港人非常恰當
【Emily】「公民社會研究所」網上民調：九成人稱內地處理12港人非常恰當
【Emily】無錢搭飛機 陳南祿大一行船4月看世界
【Emily】無錢搭飛機 陳南祿大一行船4月看世界
【Emily】工聯萬個「愛心食物包」派長者失業者
【Emily】工聯萬個「愛心食物包」派長者失業者