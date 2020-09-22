【疫境前行】已承諾服務不可撤 經常開支沒法減

「我相信近年社會環境是希望政府多使錢，多推社會福利，有社會的共識，做了就不能推翻。」陳家強說。翻查資料，由2011/12年度起，政府每年經常開支增幅均超過5%，在2018/19及2019/20年度，增幅更達到或接近一成。根據陳茂波今年2月預測，本年度同樣達一成（見表2）。雖然增速加快，但陳家強認為大體上仍不離開《基本法》要求。根據基本法第107條，特區政府的財政預算要「以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長相適應」。以2018及2019兩年為例，香港的GDP分別是增長3%及負增長1.2%，而基本通脹率則為2.6%及3%。

公務員減薪政治上不可能

雖然開支增長較大，但陳家強對港府財政不太憂慮，因為今次的衰退並不是經濟周期所導致，而是因為疫情的突然衝擊，才引致需求急速減低。至於港府是否應該像SARS前後減公務員人工和推出「肥雞餐」來節約開支，他亦認為目前環境跟當年不同，「你記得當時是因為亞洲國家的貨幣大幅貶值，而港元因為聯繫匯率而保持不變，令香港經歷長時間的通縮（見圖1），所以公務員才要減薪，我們現在沒有這現象」。他又說，那次減薪政治上引發大反彈，所以他認為很難做第二次，若令到私人機構也減薪，到頭來亦會削弱需求，拖累經濟；推「肥雞餐」暫時亦沒有需要。

前景好轉 「大家信可見隧道盡頭」

雖然他認為香港經濟短期難以樂觀，但他同意全球經濟前景已較3月時好轉。「看來大家都開始掌握重啟經濟的方法，對疫苗有憧憬，開始相信應該會見到隧道的盡頭。相對起來，3月時大家看到的只是漆黑一片。」從採購經理指數PMI數據來看，中國及美國分別在今年2月及4月跌至谷底，8月已返回50以上水平，即表示企業對前景看法較之前一個月改善。反觀香港的PMI持續在50以下（見圖2）。陳家強說中國控疫明顯較好，內需已顯著回升。歐美等地疫情雖未受控，但多已找到節奏，即使疫情再爆發，在「開開關關」中懂得怎保持經濟繼續運作，避免再次封城。