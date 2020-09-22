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【疫境前行】財庫局前局長陳家強：智慧城市有助防疫振經濟

【明報專訊】港府自今年2月起推出一系列入境限制和強制檢疫措施後，本港遊客絕迹、旅業停擺，外界估計日後旅遊業重啟，亦難以複製2003年SARS後的榮景。

財經及庫務局前局長陳家強接受本報專訪時說，從不鼓吹單靠旅遊救經濟，經此一「疫」後，他認為政府應乘勢加緊推動智慧城市、科技應用，以促進經濟及應付隨時重臨的疫症；同時以財政支援需大量勞動力的行業如旅遊、飲食業等，建議政府在日後推抗疫基金可「精準啲」，協助相關行業「保就業」。

明報記者 馮樂琳 高志堅

疫情之下，辦公室開會改用軟件如Zoom，一般市民改為網購日用品、用外賣App叫餐、用電子貨幣代替現金等，但陳家強不認同疫情衍生更多科技行業，形容相關行業早已存在，只是大家現時較多使用，「反而要想多些，政府要推動多些智慧城市，例如疫症將來再出現的話，如何追蹤？如何減低影響？科技是可以幫忙，數碼、智慧城市的東西，今次顯示出要做多些」。

讚星韓科技抗疫出色

陳家強點名稱，韓國、新加坡在疫情期間，應用科技方面做得不俗。翻查資料，韓國的做法是透過手提電話號碼、信用卡資料、閉路電視等數據，追蹤確診者到過的場所，資料仔細至確診者在電影院購買的座位，公眾可在網上查閱相關資料。至於新加坡在本月14日起向市民派發隨身「防疫器」，原理與早前推出的手機應用程式一樣，透過藍牙記錄使用者的接觸數據，若使用者感染新冠病毒，當局會透過防疫器的數據追蹤其密切接觸者。對於會否涉及個人私隱問題，陳家強認為，只要按相關法例辦事便沒有問題。

非要發展高科技 而是應用現有科技

政府在2017年公布《香港智慧城市藍圖》（見表1），在6個範疇建議76項措施，部分措施已陸續推出，部分則仍未有時間表，其中智慧燈柱在安裝後被破壞，能否重裝仍是未知之數。政府將在今年內公布「藍圖2.0」，再提出約100項措施。陳家強說沒有想過政府可推什麼措施，認為需靠政府與業界商討，「只是相比其他地方，我覺得香港似乎落後些，又不是很差，但可以學習其他地方的做法」，他認為香港現要發展的不是高科技，而是如何應用現有科技。

陳家強認為，產業轉型是長遠問題，「多做科技的行業，路線一定是這樣走，我覺得我們（香港）未夠努力，以香港經濟的富有程度、普遍市民的教育水平，我覺得可以做得更好」。他強調，自己一向鼓吹用科技促進經濟，而不是只靠旅遊重振經濟，「但這只能夠令整體經濟發展較均勻，很多就業仍在旅遊和飲食業」，他認為要挽回經濟，科技業和旅遊飲食業需要共存。

不認同全民派錢 支援企業「要精準啲」

政府先後推出三輪防疫抗疫基金，共花3000億元。對於政府上周公布的第三輪抗疫基金、斥240億元支援部分行業及訂購疫苗等，陳家強認為方向正確，因為政府已預計本財政年度有高達3000億元的財赤，需要保留實力應付將來的疫情，而未來經濟活動重上軌道時，相信政府在一段長時間都不可能完全撤除限聚。他說，未來支援企業「要精準啲」，建議針對旅遊、飲食業等最受疫情影響的行業，助有關行業員工「保就業」，以較少錢達至較大作用；但他認同，政府難為「應幫」、「不應幫」的行業劃線。他不認同政府要因應疫情全民派錢，認為當庫房有錢時，政府派錢與民共享沒有問題，但目前應是精準地幫助社會，因此不適宜全民派錢。

財政司長陳茂波上月預計，經濟衰退將超出預期，形容打工仔的痛感已超2008年金融海嘯時的水平。陳家強說，港人要有心理準備，一段時間的經濟調整期是無可避免，「已經發生中，視乎要維持多久，租金、人工都會有調整」，但他有信心經濟市場會自我調節，「無一個政府可計劃到（之後如何做）」。

他解釋，假如旅遊業不及以往興旺，零售業會轉做本地生意；租金因此下調，會出現更多為本地人服務的行業，甚至出現新行業、新工種，「經濟活動自有一種力度，可以自己創造機會」，但他認為，科技、醫療相關的工種仍需由政府創造。

◆訪問片段：link.mingpao.com/65155.htm

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

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