港聞

港聞二

網上改變業務形態 開拓新生意

【明報專訊】在新冠病毒疫情之下，不少服務業都因為消費者減少出門，生意大受影響。不過，有提供交友約會公司靈活變通，透過改變業務形態，將影響盡量減低；亦有創業者針對國際影視串流平台提供中文影評，變出一門新生意。

Speed Dating變Zoom Dating

香港婚活：整體仍有盈利

「香港婚活」由共同創辦人黃嘉如及張惠萍於2015年成立，登記會員多達2萬，交友約會行業其中一種活動形式是Speed Dating，每次可以有多達30至100名男女參與。今年4月份第一輪「限聚令」推出之後，無法舉行大型聚會。

Zoom Dating每次最多8男8女

因此，她們將「聚會」搬到網上，公司會舉辦Zoom Dating，每次最多有8男8女參加，先利用5秒鐘遊戲來熱身，之後群組交流，然後單對單交流。

另一種形式是透過打機來作Speed Dating，近年多了女士喜歡打機，會安排會員預先下載及連線玩煮食遊戲或搬屋遊戲，玩遊戲期間男女雙方用手機開着Zoom。每次最多可以安排8男對8女，較小型的是4男對4女，大家玩一輪遊戲之後再聊天。第三種形式是舉行網上烹飪班，參加者跟着導師指示同步製作食物，然後導師再按外觀和顏色，對每人的製成品評分。

辦網上化妝班等幫補收入

不過，這些網上聚會的人數始終不及傳統Speed Dating，亦不像Speed Dating般在酒店舉行及安排餐飲，所以收費難免較低。因此，該公司會舉辦網上化妝班及約會技巧班，幫補收入。加上公司收入以單對單諮詢及約會佔較大部分，所以整體來說，營業額仍然可以保持到疫情之前的七成至八成，仍然有盈利。而稍為空出的時間，為員工安排培訓活動。

明報記者 薛偉傑

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