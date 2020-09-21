調查：六成年輕媽媽盼就業 促資助託兒

「照顧家中老幼 被迫停進修」

21歲的阿寶育有兩名分別5歲及2歲的兒子。她表示16歲懷第一胎後輟學，但近年希望增值自己，曾報讀明愛提供的遊戲小組（playgroup）助理課程，但修畢課程後仍需有中五或以上學歷才可獲認可資格。阿寶在家既要照顧兒子以及兩名80多歲的長者，不能長時間上班，故被迫暫停進修。她希望將來可從事遊戲小組或服務性行業，亦得到丈夫及家人支持。

明愛青少年及社區服務風信子行動於6至7月，以問卷訪問124名24歲或以下年輕媽媽，調查她們的升學及就業情况。46.8%受訪者表示學歷只有初中程度，73.4%預期未來一年沒可能或較少可能進修，並預計進修時會遇到困難，包括子女照顧、繳交學費、難兼顧家庭崗位；僅24.4%受訪者從事有薪工作包括全職及兼職，23.4%受訪者表示現時或上一份工作的月薪4000元或以下。

46.8％受訪者初中學歷

不過，63.7%受訪者稱自己有「高動機」或「極高動機」就業。負責分析調查數據的城大社會及行為科學系博士研究生霍婉紅形容，年輕媽媽就業處於「三低一高」，即低學歷、低收入、低就業率但有高動機。明愛風信子行動高級督導主任嚴嘉文建議政府增加地區託兒服務名額，及為正在進修的年輕媽媽提供現金津貼，支付託兒費等。她又建議為年輕媽媽提供銜接或職業培訓，助她們取得認可資格，並鼓勵僱主及企業提供家庭友善政策。