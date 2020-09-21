港聞

港聞二

劏房倉檢百斤「化妝粉」可製值2300萬K仔

【明報專訊】警方上周五（18日）掃毒，突擊搜查觀塘偉業街工廈劏房貨倉，拘捕一名男子，搜出以化妝品粉末掩飾的100公斤氯胺酮半製成品，警方稱提煉後可製造市值約2300萬元的氯胺酮（K仔）。警方相信，疫情下各國實施出入境人流管制措施，毒販遂改將毒品半製成品包裝成合法商品，經物流公司偷運抵港，逃避偵查。

被捕26歲男子姓周，涉嫌販毒被捕，事後由探員帶返警署扣留調查。他暫控一項販毒罪，案件將於今日在觀塘裁判法院提堂。警方根據線報及深入調查，上周五突擊搜查觀塘偉業街工廈一個約200呎的劏房倉庫，搜出130公斤、存放於圓桶的粉末，當中含有100公斤氯胺酮的半製成品，經化學提煉工程後可製造50公斤氯胺酮，市值約2300萬元。

警稱疫下難靠旅客運毒 改運半製品

毒品調查科高級督察陳熾華表示，被捕男子為販毒集團成員，租用工廈劏房貨倉僅數日；該批粉末報稱為化妝品原料，經由泰國空運抵港。陳熾華稱，該批毒品呈半製成狀態，需加工程序提煉，但毒品加工過程涉及大量化學溶劑及化學粉末，可能產生熱力、強烈化學反應、火花及毒氣，危險性極高。

陳熾華續說，各國及地區因應疫情實施出入境人流管制措施，毒販難以利用旅客偷運毒品入境，但本地毒品市場需求不變，毒販改將毒品半製成品包裝為合法商品，利用大型及知名物流公司運送毒品到港，以減低執法人員的懷疑及逃避偵查，呼籲物流業界如發現可疑貨物，應提高警惕及早報警求助。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。

相關字詞﹕化妝品 半製成品 氯胺酮 K仔

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