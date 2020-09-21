單車客荃錦公路落斜越線迎撼旅巴亡 三項鐵人教練：路段彎多路斜 長距離訓練熱點

疑跣胎失控 被捲車底遭輾過

意外中死亡的男子姓馮，26歲，頭部嚴重受傷昏迷，由接報到場救護車送院，搶救後證實傷重不治。警方事後根據資料通知親友到醫院協助了解。事發於昨早11時許，馮與友人沿荃錦公路往荃灣方向踏單車，至光板田村附近落斜的左轉彎位時，疑跣胎失控越過對面行車線，撼向一輛迎面駛至的旅遊巴，他被捲入車底，並遭車輛輾過。馮頭部嚴重受傷，陷入昏迷，同行友人報警求助。

據了解，馮於地盤工作，家中排第三，有兩姊及一妹，他與家人居於粉嶺華明邨，鄰居從未見到他携同單車出入或放在家門前。

警方事後臨時封鎖部分行車線調查，其間仍有數輛單車經過。現場路面因天雨較為濕滑，警員其後將損毁輕微的單車移正，詳細檢查單車各組件，並拍照存檔，50歲姓曾的旅遊巴男司機則在現場協助警方了解意外經過，意外真正起因仍有待調查，案件由新界南總區交通部特別調查隊跟進。

警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1300或3661 1346與調查人員聯絡。

三項鐵人教練葉俊傑指出，荃錦公路彎多路斜，由於本港缺乏長距離單車練習場地，不少單車發燒友選擇到該處訓練，多於清晨時分練車，以避開繁忙交通。葉俊傑續稱，大型車輛在公路行駛時，因有盲點，較難看見踏單車者，存在一定危險，因此必須熟悉路面及有一定的單車經驗。葉說，在公路踏單車時，必須佩戴頭盔、手套、護膝保護，及在車上安裝倒後鏡，而單車入彎時亦必須減速。葉俊傑留意到，疫情下多了市民踏單車，他建議新手先於較直及少車的路上練車，由淺入深漸進訓練。

大車存「盲點」 難察單車客

葉俊傑另表示，涉事單車牌子Specialized，為常見的公路單車品牌。品牌官方網頁顯示，涉事單車款式為Tarmac Disc Sport，價值約2.1萬元。