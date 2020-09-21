同料抗爭代價增 需準備遭控國安法

張可森：太太見我外出會驚 許智峯：有共鳴

張可森並指出，「你們（民主派議員）要留下來，都知道前面的路很難行，並非容易的選擇」，即使議員願不惜一切阻擋惡法，但現時代價較以往高，包括被捕、入獄甚至要做好被控國安法的準備，「留任所有議員，不能分你是和理非、勇武，被控國安法的準備也要做足」。同時，留任者如何說服公眾他們可實現承諾，都是艱難任務。

許：「和理非」尹兆堅亦控數罪

許智峯則稱，已準備好市民將以嚴苛尺度看待其議會表現，並強調不論是否額外延任，都會「瞓身」頂住惡法、不義撥款。他自言曾八度被捕，又說即使是市民眼中的「和理非」民主黨尹兆堅，都背負多項控罪，有心理準備「個人是要犧牲」，「香港是你第二個家，對得住家人，也要對得住香港」。

許智峯並強調，去留與否，「不要相信議會可解決所有事」，因議會以外亦要依靠市民力量，就如去年6月12日，原定修訂《逃犯條例》恢復二讀，是市民擋住了惡法。