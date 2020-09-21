港聞

港聞二

同料抗爭代價增 需準備遭控國安法

【明報專訊】多名民主派先後被捕以至《港區國安法》早前通過，不論初選勝出者張可森抑或現任議員許智峯，都預期未來抗爭代價較以往高，甚至要做足被控國安法的心理準備。張可森慨嘆，每次太太看到他外出都會恐懼，許智峯笑道：「最有共鳴是這句。」

張可森：太太見我外出會驚 許智峯：有共鳴

張可森並指出，「你們（民主派議員）要留下來，都知道前面的路很難行，並非容易的選擇」，即使議員願不惜一切阻擋惡法，但現時代價較以往高，包括被捕、入獄甚至要做好被控國安法的準備，「留任所有議員，不能分你是和理非、勇武，被控國安法的準備也要做足」。同時，留任者如何說服公眾他們可實現承諾，都是艱難任務。

許：「和理非」尹兆堅亦控數罪

許智峯則稱，已準備好市民將以嚴苛尺度看待其議會表現，並強調不論是否額外延任，都會「瞓身」頂住惡法、不義撥款。他自言曾八度被捕，又說即使是市民眼中的「和理非」民主黨尹兆堅，都背負多項控罪，有心理準備「個人是要犧牲」，「香港是你第二個家，對得住家人，也要對得住香港」。

許智峯並強調，去留與否，「不要相信議會可解決所有事」，因議會以外亦要依靠市民力量，就如去年6月12日，原定修訂《逃犯條例》恢復二讀，是市民擋住了惡法。

相關字詞﹕港區國安法 張可森 許智峯 立法會延任

上 / 下一篇新聞

【疫境前行】總商會總裁梁兆基：防結業潮 港應發綠債儲彈
【疫境前行】總商會總裁梁兆基：防結業潮 港應發綠債儲彈
【疫境前行】難如SARS靠旅業反彈 大灣區成「最大機會」
【疫境前行】難如SARS靠旅業反彈 大灣區成「最大機會」
【疫境前行】商界憂忽然制裁 只能避美市場
【疫境前行】商界憂忽然制裁 只能避美市場
【疫境前行】話你知：綠債資金不能直接支援抗疫
【疫境前行】話你知：綠債資金不能直接支援抗疫
研究員染疫 港大實驗室驗出病毒 四成環境樣本陽性 41同事須檢疫
研究員染疫 港大實驗室驗出病毒 四成環境樣本陽性 41同事須檢疫
跑夜馬食店八成滿 店東：有生意好難唔做
跑夜馬食店八成滿 店東：有生意好難唔做
旅遊氣泡設「雙重保險」或限旅客活動範圍
旅遊氣泡設「雙重保險」或限旅客活動範圍
財會周五審抗疫基金 張建宗呼籲大局為重
財會周五審抗疫基金 張建宗呼籲大局為重
子宮胎兒施手術 巧手救回小生命
子宮胎兒施手術 巧手救回小生命
磨一劍十數年 母胎醫學全港70醫生
磨一劍十數年 母胎醫學全港70醫生
投標者質疑程序不公 「回收換禮機」招標煞停
投標者質疑程序不公 「回收換禮機」招標煞停
智能卡惹私隱質疑 環保署：不記名
智能卡惹私隱質疑 環保署：不記名
血漿無冷藏需銷毁 北院12天後始公布
血漿無冷藏需銷毁 北院12天後始公布
泛民去留民調今展開 留派、走派同倡設恆常溝通平台
泛民去留民調今展開 留派、走派同倡設恆常溝通平台
12港人家屬索船雷達紀錄 警：未見內地警船入港域
12港人家屬索船雷達紀錄 警：未見內地警船入港域
單車客荃錦公路落斜越線迎撼旅巴亡 三項鐵人教練：路段彎多路斜 長距離訓練熱點
單車客荃錦公路落斜越線迎撼旅巴亡 三項鐵人教練：路段彎多路斜 長距離訓練熱點
劏房倉檢百斤「化妝粉」可製值2300萬K仔
劏房倉檢百斤「化妝粉」可製值2300萬K仔
調查：六成年輕媽媽盼就業 促資助託兒
調查：六成年輕媽媽盼就業 促資助託兒
網上改變業務形態 開拓新生意
網上改變業務形態 開拓新生意
Netflixrank.com：藉煲劇熱潮創中文影評平台
Netflixrank.com：藉煲劇熱潮創中文影評平台
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】范國威玩雙槓差啲爆缸
【Emily】范國威玩雙槓差啲爆缸
【Emily】曾鈺成談司法獨立：唔好亂批評
【Emily】曾鈺成談司法獨立：唔好亂批評
【Emily】財爺巡K房 無首識唱開不了口
【Emily】財爺巡K房 無首識唱開不了口
【Emily】民主黨流水式請願 促防疫基金加碼
【Emily】民主黨流水式請願 促防疫基金加碼
【Emily】建制派月餅 搭單派口罩
【Emily】建制派月餅 搭單派口罩
【Emily】江蘇社團派開學包 為基層學童打氣
【Emily】江蘇社團派開學包 為基層學童打氣