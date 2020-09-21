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泛民去留民調今展開 留派、走派同倡設恆常溝通平台

【明報專訊】民主派立法會議員未來一年是去是留，今日起將由民調解決爭議。民調之前，本報找來主張留守的民主黨許智峯、主張杯葛的初選勝出者屯門區議員張可森對談。去留爭拗逾月，談到未來合作空間，雙方均認為兩陣營應成立溝通平台，只是出發點稍有不同，許智峯認為即使留任，議員今後可邀民主派初選勝出者共商議會事務及公共議題；張可森則盼開拓民間議政力量，不應依靠議會。

許智峯：同商政務 張可森：培抗爭意識

去留爭議辯論持續逾月，對於彼此未來合作空間，許智峯認為民主派陣營應探討與初選勝出者恆常溝通，「若說議會有話語的主導權，初選勝選人都有初選的民意授權，若一同坐低討論公共事務作為恆常做法，我都會支持」。他說，過往雙方合作因去留問題受阻，冀民調結果出爐後，不論是走是留，彼此可放下爭拗，「現時標籤了抗爭派、主留派兩陣營，但共同敵人都是一個，相信可以慢慢建立信任」。

張可森亦稱應盡快成立溝通平台，他稱過往多只聞樓梯響，「可預見未來雙方會愈來愈多爭拗、翻舊帳，會令合作基礎愈來愈薄弱」。他強調，未來一年應多思考如何從民間找出路、培育民間抗爭意識，而非期盼從官方制度找空間。張可森過往曾倡議「公民議政平台」，冀集合區議員反映民意，他說若民主派留守，公眾定會將焦點放在無民意授權的立法會，「當我們失去投票機會、議會是僭建時，我們可否開闢更多空間、力量放在民間，試試我們這一年做到什麼？」

張質疑部分議員作風

許：議會亦分勇武和理非

今次去留爭議，有人歸咎對民主派的信任問題，張可森表示，若所有民主派議員作風都像朱凱廸、陳志全、許智峯，公眾觀感會較佳，但部分留守派議員行事作風並非如此，「若說到要掟臭水、（腐爛）植物，幾多人做到？若過往4年都做不到，為何這一年又突然做到？」

許智峯強調，議會與街頭均有「衝衝子」、「和理非」。他舉例，《國歌法》二讀期間，他持腐爛植物抗議，當時亦有和理非議員爭拗規程問題，他才能進入會議廳，「你們眼中，有些議員不是最理想、未至於切合這世代，是否寧願清走他們？但今年，（如杯葛）選舉制度都改了、選舉公正都沒有了，（日後）無法選到你們理想的人進去，即使不是最理想，是否都應頂住？」

許：留可阻惡法 張：中共吹雞即難擋

民主派部分議員未來一年欲留守議會，理據是冀阻擋惡法通過，許智峯舉例，元朗17億元天橋、明日大嶼工程研究撥款至今都未通過，「從市民整體利益角度，頂到一項，就令它（政府）做少一樣壞事」。張可森則反駁，惡法可否守住，是視乎政府及建制派之間的分歧，舉例內會選主席，即使民主派盡力拉布，但當中共「吹雞」，亦可瞬間完成。

民主派去留辯論持續逾月，上月香港民意研究所民調中，逾六成民主派支持者反對留任，被問到接觸的民意可有轉向，張可森稱與早前分別不大，公眾期望有新局面。許智峯則說，感覺民意是「一半半」，呼籲留、走的人數相若，「但我聽得頗多的，是籲我們不要放棄，我認為主動離開也是接近放棄，如有事要守、但不去守，我會頗難過」。

明報記者 邱榕瀅

相關字詞﹕立法會選舉 張可森 許智峯 立法會延任

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