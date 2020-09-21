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血漿無冷藏需銷毁 北院12天後始公布

【明報專訊】新冠病毒疫情下，近月本港血液供應緊張，昨日紅十字會輸血服務中心的O型、A型及B型血僅餘5至6天用量。不過，北區醫院本月8日接收輸血中心的4包血漿後，血庫職員未將血漿存放冷藏庫，導致需銷毁。院方稱涉及員工溝通問題但一直沒公布，直至前晚社交網站傳出事件及昨日傳媒查詢後，院方始證實事件及通報醫管局總部，但已距離事發12天。院方稱會成立調查小組，並向捐血者和市民致歉。

致歉稱設調查組 馬仲儀：不恰當

北區醫院發言人表示，醫院血庫於9月9日接獲輸血服務中心通知，由該院回收的血液製品運送箱發現4包血漿，因已在室溫存放逾30分鐘，不適宜使用。

該院初步調查發現，涉事血漿於9月8日送至醫院血庫，血庫職員完成登記程序後，因溝通問題未將4包血漿存放於指定冷藏庫，而將其遺留在運送箱內，翌日將運送箱歸還中心。

院方稱非常關注事件，昨日向醫管局總部通報事件，並成立調查小組，深入檢討血庫接收和處理血液製品流程，提出改善措施，並加強員工就事件呈報機制的培訓，避免同類事件。院方稱事件中無影響病人治療。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，若醫院一直沒通知聯網或總部，直至網上流傳相關帖文及傳媒查詢後才通報，則屬「不恰當」。她續稱，血液供應一直緊張，認為失誤導致銷毁血包並不理想，促請院方查明點收過程有否問題，並盡快改善。

血液及血液腫瘤科專科醫生區永仁稱，血漿含凝血因子、免疫球蛋白及白蛋白，須冷藏於-10至-20℃的冷庫，可保存一年；一般用於肝病、失血過多的患者等。

相關字詞﹕血液供應 紅十字會輸血服務中心

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