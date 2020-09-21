投標者質疑程序不公 「回收換禮機」招標煞停

投標須「系統測試商」確認

測試商同獲邀投標

先導計劃分兩階段推行，首階段「社區智能回收車」上周二起已在各區巡迴宣傳，向市民介紹智能回收系統。第二階段於社區回收中心及「綠在區區」，設置固定自助兌換機，市民憑積分咭可賺取積分及兌換禮品（見另稿）。

環保署稱，今年6月邀請本地供應商提交實地測試的技術建議書及報價，結果睿貓國際有限公司（即AI CAT International Limited）投得。發言人稱，測試期由今年9月起，承辦商需在流動回收車及兩個「綠在區區」測試智能回收箱及禮物兌換機。

環保署本月初為部分社區回收中心採購自助禮物兌換機招標而鬧出風波。有供應商向本報表示，標書其中一項條款要求供應商須附上睿貓國際的確認信，但睿貓國際本身亦獲邀投標，變相擁較大優勢，不明為何要先過該公司一關；又稱供應商的自助兌換機會收集大量數據，擔心與環保署指定公司系統連接，變相將數據先交予該公司，未來如何運用成疑。

環保署：需測試商同意開放數據庫

據了解，有供應商曾向環保署反映不滿，該署之後取消確認書要求，但事件並未平息，有供應商稱該項目原本今日截標，但環保署上周五叫停招標。

環保署解釋，自助禮品兌換機需連接不記名積分系統，而該署獲得系統測試服務承辦商同意，開放數據庫予其他自助禮品兌換機供應商對接。不過環保署未回應供應商質疑，為何要先獲睿貓國際確認信方可投標，後又取消該條款。

睿貓國際董事曹渭仁接受查詢稱不知招標內容，強調該公司獲環保署邀請投標。曹又承認，睿貓國際是內地智能垃圾分類系統公司「貓先生」在香港的代理人。公司查冊顯示，睿貓國際今年6月在本港成立，報稱地址在沙田坳背灣街。

議員質疑傾斜 促交代

民主黨立法會議員許智峯稱，自助兌換機招標程序奇怪，令人質疑標書設計有向睿貓國際傾斜之嫌，環保署應交代聘請睿貓國際測試回收系統的目的。

明報記者 馬耀森