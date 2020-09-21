港聞

港聞二

磨一劍十數年 母胎醫學全港70醫生

【明報專訊】宮內胎兒手術高風險，考醫生技術和經驗。醫生接受6年婦產科專科培訓後，還要進修3年才能成為母胎醫學科醫生，全港只有約70人，母胎醫學醫生還要再培訓3至5年才能主刀做胎兒手術。威爾斯親王醫院婦產科胎兒醫學組醫生說，部分胎兒手術須即時進行，加入專科需預備很長時間工作，亦要學會承受手術可能失敗的壓力。

失敗經歷最深刻 成進步動力

威爾斯親王醫院名譽顧問醫生、中大醫學院婦產科學系系主任梁德楊拯救過無數小生命，但要數最深刻的經歷，他說是「失敗」的經歷。他憶述，遇過一個無法排尿的胎兒膀胱脹大，團隊用心地每隔幾天為胎兒放導管排尿一次，惜嬰兒最後仍無法生存，當時全個團隊都很難過。他說，這些失敗個案偶爾浮現於腦海，成為鞭策自己進步的動力。

威院婦產科副顧問醫生謝穎婷說，胎兒手術非常困難，當手術結果不理想時，團隊成員試過圍在一起哭泣，要學習接受手術非百分百成功，亦不能失落得影響自己再拯救其他胎兒。

工時飄忽 「不犧牲會後悔」

工時亦是另一項挑戰，謝穎婷說很多胎兒手術都很緊急，醫生不時早上7時工作至晚上11時，也可能在農曆新年拜年時趕回醫院做手術，但她說「手術需爭分奪秒，若其後胎兒不能生存，恐怕不是說犧牲幾小時，而是會後悔一段很長的時間」。對她而言，加入這科的最大動力，正是幫助每個小生命。

據梁德楊所知，全港約有70名母胎醫學醫生，大部分在私營醫療服務，主要做篩查和診斷工作，複雜的胎兒手術很多時會轉介威院處理。目前威院婦產科胎兒醫學組約有10名醫生和5名助產士，醫生要先完成6年婦產科專科培訓，其後再接受3年母胎醫學培訓才算有「基本功」，大約再要有3至5年累積經驗和鍛煉技巧，才較成熟可主刀宮內胎兒手術。梁說培訓一個醫生需要很長時間，笑言「所以我都唔可以退休住」。

上 / 下一篇新聞

【疫境前行】總商會總裁梁兆基：防結業潮 港應發綠債儲彈
【疫境前行】總商會總裁梁兆基：防結業潮 港應發綠債儲彈
【疫境前行】難如SARS靠旅業反彈 大灣區成「最大機會」
【疫境前行】難如SARS靠旅業反彈 大灣區成「最大機會」
【疫境前行】商界憂忽然制裁 只能避美市場
【疫境前行】商界憂忽然制裁 只能避美市場
【疫境前行】話你知：綠債資金不能直接支援抗疫
【疫境前行】話你知：綠債資金不能直接支援抗疫
研究員染疫 港大實驗室驗出病毒 四成環境樣本陽性 41同事須檢疫
研究員染疫 港大實驗室驗出病毒 四成環境樣本陽性 41同事須檢疫
跑夜馬食店八成滿 店東：有生意好難唔做
跑夜馬食店八成滿 店東：有生意好難唔做
旅遊氣泡設「雙重保險」或限旅客活動範圍
旅遊氣泡設「雙重保險」或限旅客活動範圍
財會周五審抗疫基金 張建宗呼籲大局為重
財會周五審抗疫基金 張建宗呼籲大局為重
子宮胎兒施手術 巧手救回小生命
子宮胎兒施手術 巧手救回小生命
投標者質疑程序不公 「回收換禮機」招標煞停
投標者質疑程序不公 「回收換禮機」招標煞停
智能卡惹私隱質疑 環保署：不記名
智能卡惹私隱質疑 環保署：不記名
血漿無冷藏需銷毁 北院12天後始公布
血漿無冷藏需銷毁 北院12天後始公布
泛民去留民調今展開 留派、走派同倡設恆常溝通平台
泛民去留民調今展開 留派、走派同倡設恆常溝通平台
同料抗爭代價增 需準備遭控國安法
同料抗爭代價增 需準備遭控國安法
12港人家屬索船雷達紀錄 警：未見內地警船入港域
12港人家屬索船雷達紀錄 警：未見內地警船入港域
單車客荃錦公路落斜越線迎撼旅巴亡 三項鐵人教練：路段彎多路斜 長距離訓練熱點
單車客荃錦公路落斜越線迎撼旅巴亡 三項鐵人教練：路段彎多路斜 長距離訓練熱點
劏房倉檢百斤「化妝粉」可製值2300萬K仔
劏房倉檢百斤「化妝粉」可製值2300萬K仔
調查：六成年輕媽媽盼就業 促資助託兒
調查：六成年輕媽媽盼就業 促資助託兒
網上改變業務形態 開拓新生意
網上改變業務形態 開拓新生意
Netflixrank.com：藉煲劇熱潮創中文影評平台
Netflixrank.com：藉煲劇熱潮創中文影評平台
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】范國威玩雙槓差啲爆缸
【Emily】范國威玩雙槓差啲爆缸
【Emily】曾鈺成談司法獨立：唔好亂批評
【Emily】曾鈺成談司法獨立：唔好亂批評
【Emily】財爺巡K房 無首識唱開不了口
【Emily】財爺巡K房 無首識唱開不了口
【Emily】民主黨流水式請願 促防疫基金加碼
【Emily】民主黨流水式請願 促防疫基金加碼
【Emily】建制派月餅 搭單派口罩
【Emily】建制派月餅 搭單派口罩
【Emily】江蘇社團派開學包 為基層學童打氣
【Emily】江蘇社團派開學包 為基層學童打氣