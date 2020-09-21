磨一劍十數年 母胎醫學全港70醫生

失敗經歷最深刻 成進步動力

威爾斯親王醫院名譽顧問醫生、中大醫學院婦產科學系系主任梁德楊拯救過無數小生命，但要數最深刻的經歷，他說是「失敗」的經歷。他憶述，遇過一個無法排尿的胎兒膀胱脹大，團隊用心地每隔幾天為胎兒放導管排尿一次，惜嬰兒最後仍無法生存，當時全個團隊都很難過。他說，這些失敗個案偶爾浮現於腦海，成為鞭策自己進步的動力。

威院婦產科副顧問醫生謝穎婷說，胎兒手術非常困難，當手術結果不理想時，團隊成員試過圍在一起哭泣，要學習接受手術非百分百成功，亦不能失落得影響自己再拯救其他胎兒。

工時飄忽 「不犧牲會後悔」

工時亦是另一項挑戰，謝穎婷說很多胎兒手術都很緊急，醫生不時早上7時工作至晚上11時，也可能在農曆新年拜年時趕回醫院做手術，但她說「手術需爭分奪秒，若其後胎兒不能生存，恐怕不是說犧牲幾小時，而是會後悔一段很長的時間」。對她而言，加入這科的最大動力，正是幫助每個小生命。

據梁德楊所知，全港約有70名母胎醫學醫生，大部分在私營醫療服務，主要做篩查和診斷工作，複雜的胎兒手術很多時會轉介威院處理。目前威院婦產科胎兒醫學組約有10名醫生和5名助產士，醫生要先完成6年婦產科專科培訓，其後再接受3年母胎醫學培訓才算有「基本功」，大約再要有3至5年累積經驗和鍛煉技巧，才較成熟可主刀宮內胎兒手術。梁說培訓一個醫生需要很長時間，笑言「所以我都唔可以退休住」。