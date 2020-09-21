子宮胎兒施手術 巧手救回小生命

明報記者 朱韻斐

每千胎1先天缺陷 港一年60宗

威爾斯親王醫院婦產科胎兒醫學組團隊今年獲醫管局傑出團隊獎。威爾斯親王醫院名譽顧問醫生、中大醫學院婦產科學系主任梁德楊表示，每1000個新生命中，就有一個有先天缺陷，需透過宮內手術增加生存機會，全港每年就約有五六十宗相關個案。威院婦產科胎兒醫學組的胎兒手術中心，由輸血、發育不良、腫瘤、肺積水、脊柱和橫隔膜問題都處理過，10年間就做了超過600宗胎兒手術。

數毫米血管中 治腫瘤助肺膨脹

最常見的是雙胞胎出現輸血綜合症，即因共用胎盤血液流向一胎，令一胎貧血而另一胎則水腫，若不治療可能兩胎同胎死腹中。威院團隊18年前將治療引入香港，透過子宮內窺鏡，消融胎盤上兩胎相連的血管終止宮內輸血，手術將兩胎健康生存率由10%增至80%。胎盤上長有腫瘤的胎兒，腫瘤會像寄生蟲般消耗營養，團隊能灌藥物堵塞只有直徑一兩毫米的腫瘤血管令腫瘤壞死，助胎兒繼續發育。

部分宮內胎兒手術非常複雜，全港只有威院團隊能做，例如橫膈膜穿洞的胎兒，腹部器官上移胸部而壓住心肺，團隊能利用子宮內窺鏡將球囊放進只有幾毫米的胎兒氣管，讓肺部膨脹發育，出生後再為嬰兒修補橫隔膜令其健康成長。團隊亦能為有肺積水的宮內胎兒入針抽出積水，避免積水壓住心肺致死。梁德楊說，胎兒胸腔可能只有幾厘米大，稍不慎刺中心臟很危險，很講技術。

但並非每種病能透過宮內手術治療，例如嚴重結構不良的胎兒生存率很低，要中止懷孕；如雙胞胎中一胎心臟停頓，另一胎也可能死亡，可能要考慮犧牲一胎，對父母來說是艱難的決定，說再見亦如此艱難。

癌母需中止懷孕 助存手腳記印

曾有孕婦因患癌不適合繼續懷孕，在中止懷孕手術前，醫生用超聲波讓媽媽透過畫面跟胎兒正式道別。這畫面一直刻在威院婦產科資深護師梁淑嫺的腦海，憶起孕婦說着「爸爸媽媽真的好不捨得你」，至今仍感傷感，又說團隊會耐心幫中止懷孕後的胎兒抹身和穿衣服，又將其手印和腳印印在紀念卡上給父母回憶。她說，能陪着一個個家庭走這艱難路，感到工作別具意義、感恩又榮幸。

減胎為救生 落手非易事

做胎兒手術的醫生亦要有很高的心理質素，例如減胎手術是在臍帶入針，用射頻熱力燒斷臍帶令胎兒離世。梁德楊說，「父母下決定困難，醫生落手亦不容易，醫生不想殺生，想拯救生命，但要衡量，如果不做可能兩個胎都保不到，兩害取其輕。每個同事都要過自己一關，不是每個同事都預備好去做。同事負起這責任去做，心理質素很重要。」