財會周五審抗疫基金 張建宗呼籲大局為重

胡志偉：民主黨將反對撥款 45億不足解燃眉急

民主黨黨主席胡志偉昨稱，該黨將反對撥款申請，他回應張建宗的言論，批評內耗的始作俑者是特區政府，因港府只預留45億元直接資助行業、「解打工仔燃眉之急」。胡促請政府檢討第三輪防疫抗疫措施，並煞停「明日大嶼」計劃，將有限的資源用協助港人渡過難關。

財委會主席陳健波昨於NOW新聞台《大鳴大放》中表示，爭取抗疫基金於本月底表決，以免下月踏入新一個立法年度，需重選財委會主席，令撥款一拖再拖。

財政司長陳茂波昨發表網誌，稱前後3輪的防疫抗疫基金措施，加上財政預算案的紓困措施，合共金額逾3000億元，相等於本地生產總值約11%。陳表示面對疫情重創環球經濟、中美政經摩擦持續等因素，港府「必須審慎理財，保留財政實力」。

另外，工聯會麥美娟昨在港台英文節目《給香港的信》表示，建議港府仿效新加坡，以應用程式（App）、追蹤器等科技控制疫情，並更努力建立「健康碼」以重啟跨境交通；又呼籲政府官員不能只閉門造車，必須聆聽市民意見及批評。

（疫情第三波）