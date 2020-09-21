港聞

港聞二

旅遊氣泡設「雙重保險」或限旅客活動範圍

【明報專訊】商務及經濟發展局長邱騰華昨表示，正與11國家及地區就「旅遊氣泡」初步接觸，強調「雙重保險」必不可少，另外說其他國家或有額外要求，或會限制旅客入境後的活動範圍。

與11地區初步接觸 到埗前後須檢測

商經局長邱騰華昨日於無綫電視節目《講清講楚》表示，已與11國家及地區初步接觸，商討旅遊氣泡安排，會先與風險可控的地方恢復往來並限制人數配額，以讓公眾有信心。他又表示，參與計劃的國家或地區會要求旅客在出發前及到埗後接受雙方認可的病毒檢測，形容為「雙重保險」，必不可少，而香港具備條件每日可做近萬個檢測，但部分地區檢測仍需時準備。

除病毒檢測外，邱騰華稱，其他國家或有額外要求，例如地方較大的國家或會要求旅客申報前往的地區，或考慮限制旅客活動範圍；執行細節上亦要研究雙方往來航班上，是否容許兩地以外其他國家或地區的旅客同機。邱騰華說，香港在實施防疫限制果斷︰「話封就封、話閂就閂、話減就減」，而在重新起動旅遊有關計劃時必須審慎，以免因放寬而出現新風險。

就有關美國要求香港製造出口到美國的商品標記為「中國製造」，邱騰華說，有關行動惡意貶損香港單獨關稅區地位，影響香港在世貿的權益、違反世貿規則、亦損害本港經貿利益。港府已透過美國駐港總領事、香港駐華盛頓經濟貿易辦事處、駐日內瓦世貿代表提出政府之間的交涉，會爭取要求美國撤回不合理、不符規則的做法，希望有正面進展，最終可能要由世貿專家小組作爭端解決。

（疫情第三波）

相關字詞﹕準備 單獨關稅區 商務及經濟發展局 病毒檢測 邱騰華

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