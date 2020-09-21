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跑夜馬食店八成滿 店東：有生意好難唔做

【明報專訊】餐飲業處所限聚規定逐步鬆綁，面對第三波疫情反覆，食肆防疫措施備受關注。本報記者近日走訪多區食肆，觀察到隨着人流恢復，部分食肆防疫鬆懈，例如未有確保食客進店前量體溫，甚至入座率高達七至八成。有停業逾兩個月的大牌檔上周重開適逢首日夜馬賽事，晚市高朋滿座，負責人形容只是一晚半晚好景，之前一直白交舖租，直認「有生意好難唔做」。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，留意到中小型食肆或想多做生意而較鬆懈，對此理解但亦憂慮，會繼續勸喻業界守好防線。

部分食客無探熱無監察 6人光顧枱貼枱

政府連續兩周先後宣布食肆每枱由限坐2人放寬至4人，以及延長晚市時限，但維持餐飲處所內入座率不得逾五成、枱之間至少有1.5米距離或以隔板分隔等規定。本報記者上周走訪多區食肆，發現食肆普遍遵守防疫規例，但部分店舖未能完全依循，例如店內雖設探熱儀，不少食客卻視若無睹，食店亦不會安排專人監察確保食客進店前量體溫。食客點餐時拉下口罩高談闊論，店員未有提醒。

上周三適逢今季首個夜馬賽日，屯門區有大牌檔高朋滿座，據記者觀察，部分食店入座率疑達七至八成，連室外亦放了枱侍客。有食店接待6名客人聯袂光顧，職員安排他們分坐兩枱，但兩枱幾乎緊貼，食客拉下口罩互相挨近談話；該店設有探熱儀，但多依賴客人自律量體溫。

店主：停業剛重開 生意額大減人手不足

大牌檔負責人稱，原來該店與附近食肆自第三波疫情爆發後索性停業，直至回復4人一枱才重開。她形容之前蝕住交租，早前獲批第二輪防疫抗疫基金亦未到手，近日情况好轉故想把握機會做生意，「你哋（記者）見到咁多人食，一晚半晚㗎咋！只幫到少少，有生意好難唔做」、「以前食大牌檔點會得三四個人？閒閒地十個八個，一張單都成千蚊，而家得幾百」。她說已添置探熱儀，無奈人手不足和店面較大，難辨客人是否已量體溫，「我哋已盡量遵守防疫措施」。

另外，記者上周一晚以顧客身分光顧深水埗一間餐廳，進店時沒量體溫，當時店內約有7枱客，均為1至2人，卡座椅背均裝有加高隔板，但與旁邊餐枱不足1.5米距離，部分顧客拉低口罩始召職員落單，亦有客人進食完或等餐時沒戴口罩，職員均無理會。

餐飲聯會籲第三輪抗疫基金增金額紓困

餐飲聯業協會會長黃家和稱，以他觀察，大集團式經營的食肆基本上守得住防線，奈何小店或想盡量多做生意而較鬆懈，他表示理解，但指出現時香港90%以上都是中小型食肆，若人人鬆懈，疫情或再爆發，故他一直與業界商討及勸喻食肆一定要守好防線。黃認為政府雖再推第三輪防疫抗疫基金予食肆，但金額實在是幫得太少，政府應考慮食肆面對的困境而加大資助幅度，助業界渡過難關。

明報記者

（疫情第三波）

相關字詞﹕黃家和 堂食限聚 新冠疫情

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