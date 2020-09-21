研究員染疫 港大實驗室驗出病毒 四成環境樣本陽性 41同事須檢疫

向實驗室職員派330樣本瓶 暫沒陽性

衛生防護中心昨晚回覆本報表示，接獲港大通知，實驗室37個環境樣本中有14個呈陽性，已安排41名密切接觸者檢疫；中心向職員提供330個樣本瓶檢測病毒，暫沒陽性個案。

港大公共衛生學院教授潘烈文回應查詢時表示，環境樣本包括28歲女研究員的桌面及櫈，當中桌面驗出最多陽性樣本，但強調樣本未必有傳染性。他續稱，41名須檢疫員工，部分人曾處理具傳染性的新冠病毒樣本，故學院每周安排檢測，未有其他人驗出陽性。對於會否影響實驗室運作，他說有需要時會借調人手，以維持必要及緊急服務，相信大學研究會延誤，但認為應以社區安全為先。

化驗師料實驗室外染病 或處理樣本泄漏

香港醫務化驗所總會主席李偉振表示，按初步資料估計，該名確診員工可能在實驗室外感染新冠病毒後，在實驗室工作期間或曾脫口罩、或經手部接觸環境，因而造成環境污染；另一可能是有員工不小心處理個別滅活樣本而致泄漏。

新增23確診 5人印度經吉隆坡返港

本港昨新增23宗個案，累計5032宗確診及一宗疑似個案。19宗輸入個案分別由印度、菲律賓、瑞典及尼泊爾抵港。由印度回港8名確診者中，5名年齡介乎5歲至63歲的乘客，本身乘搭印度航空前往吉隆坡，於9月18日乘坐港龍航空的KA734航班抵港。港龍前日接獲民航處通知，根據法例第599H章，港龍由吉隆坡前往香港的航班於9月20日至10月3日停飛。

其他輸入個案方面，3人從菲律賓抵港，包括36歲及40歲女菲傭，以及29歲男船員。由尼泊爾抵港則有7人，均於9月9日乘搭尼泊爾航空的RA 409航班抵港，年齡介乎14歲至72歲，入住九龍城富豪東方酒店、尖沙嘴最佳盛品酒店檢疫後確診。另有一名62歲男子從瑞典抵港。

根據世界衛生組織昨早11時許公布的數據，印度為全球確診個案第二多的國家，累計達540萬宗確診，過去24小時新增逾9.2萬宗確診及1133宗死亡個案；菲律賓累計28.3萬宗確診，過去24小時增超過3900宗確診；尼泊爾合共超過6.2萬宗確診，過去24小時增逾1200宗。

許樹昌：機場驗毒勿放鬆 旅遊氣泡待本地零確診

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，印度、菲律賓及尼泊爾均屬高危地區，患者抵港後檢測由陰轉陽，顯示當地檢測或有問題，但不排除患者抵港後才接近潛伏期尾聲而驗出病毒。他認為，所有地區的人經機場抵港後驗病毒措施不能放鬆。對於實施「旅遊氣泡」等，他表示要等本地維持「零確診」一段時間，若未來數天源頭不明個案比例上升，應續維持4人限聚令。

此外，新增4宗本地相關個案涉兩個家庭，其中居於石硤尾邨美賢樓的12歲女及43歲女，為大圍交通城一名45歲男職員的家人；另22歲男及58歲男，居住旺角砵蘭街300號，是創興廣場7樓盈館52歲女樓面的家庭成員，該家庭共4人染疫。

明報記者

（疫情第三波）